Francia recibe a Milei para reforzar la relación económica y marcar diferencias políticas

Según avanzó este miércoles el Elíseo, el presidente francés, Emmanuel Macron, abordará también en el encuentro con Milei las diferencias entre ambos sobre Europa, el multilateralismo y la relación con otros socios europeos e internacionales. "Tenemos inspiraciones políticas diferentes, por decirlo suavemente, con el presidente Milei", dijeron las fuentes.

La visita de trabajo de Milei a París, adonde llegó este miércoles, se debe a la celebración el jueves y viernes de la 'Argentina Week', organizada por la Embajada del país, en la sede de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), un foro destinado a tratar de captar inversiones de empresas europeas.

El Elíseo considera a Argentina un socio relevante en América Latina tanto por sus relaciones comerciales como por su importancia estratégica en el acceso a minerales críticos, especialmente litio y cobre, declararon hoy fuentes de la Presidencia francesa en un encuentro con la prensa. "Hay urgencia", aseguraron en referencia a la necesidad de asegurar el acceso a minerales críticos.

Macron recibirá a Milei en el Palacio del Elíseo a las 18.30 locales (16.30 GMT) y ambos participarán, además, en un encuentro con empresas francesas que ya operan en Argentina o que estudian ampliar su presencia en el país. Ahora bien, "no habrá anuncio de contratos" de defensa durante la visita, señalaron las fuentes.

El encuentro permitirá abordar también las relaciones entre la Unión Europea y Argentina, así como el acuerdo comercial entre la UE y el Mercosur, cuya aplicación provisional comenzó recientemente.

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Francia considera que el acuerdo ofrece oportunidades para las empresas europeas, pero advierte de que será "vigilante" especialmente sobre sus efectos sobre el sector agrícola y el cumplimiento de las normas sanitarias europeas.

Más allá de la agenda económica, Macron aprovechará el encuentro para defender ante Milei la importancia de la Unión Europea y del multilateralismo, explicó el Elíseo.

Francia considera que la UE debe desempeñar un papel relevante en la escena internacional y quiere transmitir al presidente argentino la importancia del "respeto entre los socios internacionales", en un momento en que Milei ha criticado públicamente a algunos países europeos, entre ellos España y Reino Unido.

En relación con las islas Malvinas, Francia mantiene una posición basada en el derecho internacional y sostiene que los litigios territoriales deben resolverse mediante los mecanismos internacionales previstos.

Francia quiere además construir "una asociación sólida" países latinoamericanos que no quieran verse obligados a elegir entre Estados Unidos y China.

Y no quiere, por otra parte, "prescribir a Argentina" qué posición adoptar sobre Kiev, pero el Elíseo señaló que "cuanto más amplio sea el círculo de quienes aplican sanciones a Rusia y apoyan a Ucrania, mejor estará Ucrania".

Francia reiterará su respaldo al proceso de adhesión de Argentina a la OCDE -una candidatura que París apoya activamente desde 2025- y cuya sede dará cobijo a la 'Argentina Week'.

Empresas francesas y de otros países europeos, principalmente de los sectores de infraestructura y energía (la francesa TotalEnergies, la italiana Eni o la alemana SEFE Group), de minería (la francesa Eramet, la británico-australiana Rio Tinto o la suiza Glencore) o bancarios (el español Santander), participarán los dos días en encuentros con Milei y varios miembros de su Gobierno para analizar oportunidades concretas de inversión.

Un encuentro en el que ministros (Economía, Exteriores y Desregulación), gobernadores de varias provincias y empresarios argentinos se emplearán a fondo para atraer inversiones, con Milei y el presidente del Banco Central del país sudamericano, Santiago Bausili.

También estarán en el evento el director de la Agencia Internacional de Energía, Fatih Birol, y el secretario general de la OCDE, Mathias Cormann, entre muchos otros.

La visita de trabajo de Milei concluirá el viernes con una ceremonia privada en el Foro Económico de París en la que el mandatario argentino recibirá el Premio de Acción Pública 2026 por el "alcance y la coherencia" del programa económico que ha impulsado desde que llegó a la Presidencia en diciembre de 2023.

Su llegada, sin embargo, estuvo salpicada hoy de protestas: Reporteros sin Fronteras (RSF) paseó por las calles de París un camión con frases sacadas de los 'tuits' del presidente argentino "hostiles" con la prensa.

Y la Asamblea de Ciudadanos Argentinos en Francia (ACAF), que trabaja en cuestiones vinculadas con derechos humanos, memoria, verdad y justicia, protagonizó una protesta en la explanada del Trocadero, frente a la Torre Eiffel, a la misma hora que Milei daba una recepción en la Embajada argentina.