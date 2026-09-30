Gazatíes homenajean antes de sepelio a 105 palestinos asesinados en ataque israelí en 2023

Durante el homenaje se pudo ver a familiares de los fallecidos llorando y las mortajas con los restos mortales sobre el suelo arenoso: todas con los colores de la bandera palestina y, al caer la noche, con una vela y una rosa sobre las telas.

En varios bombardeos consecutivos, Israel atacó la tarde del 25 de octubre de 2023 la plaza Yarmouk, al oeste de la ciudad de Gaza, y sus ocho edificios de apartamentos, incluida la torre Al Taj.

Sus restos mortales, tras casi tres años de ofensiva bélica israelí que ha devastado la Franja y matado a más de 74.000 personas, según el Ministerio de Sanidad, serán enterrados mañana en el cementerio de Sheij Radwan, tras una procesión desde las ruinas de la torre de Al Taj.

En dicho ataque, según la ONG Airwars que monitoriza la muerte de civiles en conflicto, fue asesinado un miliciano de Hamás y al menos 118 civiles, entre ellos 48 niños y 37 mujeres; incluyendo dos periodistas y al menos otros 100 heridos.

Los fallecidos, según la información usada por esta ONG basada en redes sociales de familiares y supervivientes, pertenecen al menos a nueve familias diferentes.

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Se estima que al menos 39 miembros de la familia Sharaf, de tres generaciones, murieron en el bombardeo: entre ellos Omar Jalil Mohamed Sharaf, de 66 años, y su esposa Umm Ismail Sharaf, que perdieron al menos a seis de sus hijos y yernos/nueras, así como a 16 nietos.

También perdieron la vida Abdul Rahim Omar Sharaf, de 37 años, su esposa, Aliaa Ramzi al Hinawi, de 35, su hijo de tres años, Mohamad, y sus tres hijas: Lian, de 10 años, Noha, de nueve, y Joan, de cinco años.

El Ejército de Israel publicó tras el ataque un vídeo afirmando que el ataque buscaba dañar un "túnel terrorista de Hamás", sin ofrecer más detalles.

Dos días después, el 27 de octubre de 2023, el Ejército identificó al miliciano muerto como Madhaz Mubashar comandante de Hamás.

Tras los ataques de Hamás ese mismo 7 de octubre, Israel desató una campaña de bombardeos sin precedentes, además de invadir por tierra el enclave 20 días después. Tres años después, 1,9 millones de gazatíes siguen forzosamente desplazados, y ciudades enteras, barrios y calles en Gaza han sido totalmente destruidos.