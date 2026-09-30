Gobierno luso y expertos destacan rol de agencias de noticias frente a desinformación e IA

"Tenemos que hablar de los próximos 40 años. Si queremos llegar, ¿cómo queremos hacerlo con Lusa y en qué condiciones?", se preguntó Leitão Amaro al inaugurar la conferencia 'Democracia y Desinformación' hoy en el Centro Cultural de Belém, en Lisboa.

Tras enfatizar el papel "insustituible" de las agencias para mantener a la sociedad informada, Leitão Amaro se refirió a transformaciones que "son vitales para la vida en sociedad, la democracia y la capacidad de pensamiento crítico, y la capacidad".

"Necesidad como seres humanos de autogobernar nuestro destino y no ser gobernados, por otros fuera de nuestra comunidad política, por máquinas o por seres artificiales", recalcó el ministro, para quien el proceso de control humano debe presidir también "el diálogo político, público, como comunidad social".

Puntualizó que no se trata de "callar" al resto de las voces -porque hay "libertad" para que todos hablen-, sino de dar espacio a la información verificada por los periodistas por medio de "reglas" y tecnologías para los profesionales para que puedan trabajar mejor.

"No hay éxito en una agencia de noticias que no tenga en su corazón a seres humanos profesionales adecuadamente formados y justamente valorizados, compensados y motivados", resumió.

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Leitão Amaro defendió también la importancia de reforzar la independencia que debe tener la agencia Lusa, un medio que pertenece íntegramente al Estado portugués desde noviembre de 2025, frente a "todos los poderes", como los políticos, económicos, deportivos, sociales y religiosos, entre otros ejemplos, para que "ninguna domine" el proceso editorial.

"Lusa no puede ser parcialmente participada y controlada por estructuras accionistas con partes opacas", planteó el ministro, quien celebró la adquisición del Estado como fórmula para impulsar su independencia y revisar sus estatutos.

Tomando como referencia la colaboración entre la agencia EFE y RTVE en España, el ministro consideró también que Lusa y la televisión pública portuguesa RTP deben impulsar sus colaboraciones, "juntos e independientes", para mejorar su servicio informativo.

En tanto, el presidente de Lusa, Joaquim Carreira destacó el contenido verificado y riguroso que ofrece la agencia de noticias, un "trabajo esencial" en el periodismo y la democracia portuguesa y ahora muy relevante ante la propagación de la desinformación.

"Vivimos en un ambiente en el que los contenidos falsos, manipulados o producidos sin verificación circulan con rapidez, la información se volvió importante y la verificación se volvió escasa", lamentó el responsable, quien alabó la función de los trabajadores de la agencia.

La lucha contra la desinformación es, en su opinión, uno de los desafíos "exigentes" que afronta la agencia actualmente, una problemática que se suma a operar con recursos limitados.

Frente a este panorama, Carreira defendió la importancia de capacitar a sus profesionales, preservar la independencia editorial y reforzar la presencia nacional e internacional, entre varios factores.

La desinformación también fue objeto de análisis por el catedrático de la Universidad de Navarra Ramón Salaverría, quien recalcó que la verificación de información es necesaria, pero no debe recibir toda la energía de los periodistas, porque implicaría ir "tarde" siempre.

Por eso, Salaverría puso el foco en la importancia de producir información fiable, durante su intervención en la conferencia 'Democracia y Desinformación', en cuya clausura está prevista la intervención mediante videomensaje del presidente de Portugal, António José Seguro, así como del primer ministro, el conservador Luíd Montenegro.