Gobierno Portugal no negocia indemnizaciones a antiguas colonias y desmiente a Chega

"Portugal no aceptó, no negoció ni asumió ningún compromiso relativo al pago de reparaciones o indemnizaciones a las antiguas colonias", afirmó el Ministerio de Exteriores portugués en un comunicado divulgado después de que el líder del Chega, André Ventura, asegurara que Portugal había aceptado participar en negociaciones sobre esta cuestión.

El Ejecutivo de Luís Montenegro recalcó que no ha existido "ningún acuerdo, compromiso o negociación" sobre reparaciones y consideró "objetivamente falso" afirmar que el Gobierno haya aceptado negociar el pago de indemnizaciones.

La polémica surgió después de que Ventura afirmara haber tenido conocimiento, "por vía de otro país", de que Portugal había aceptado negociar, junto con otros socios europeos, posibles indemnizaciones a sus antiguas colonias.

El dirigente del Chega advirtió además de que rompería cualquier entendimiento con el Ejecutivo si este avanzaba en esa dirección.

El Ministerio de Exteriores aclaró asimismo que Portugal no votó a favor de una resolución de la Asamblea General de Naciones Unidas relacionada con esta materia, sino que se sumó a la posición común de la Unión Europea, cuyos países se abstuvieron.

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El Gobierno recordó que su posición sobre las reparaciones por el pasado colonial no ha cambiado y señaló que el propio Chega promovió en la Asamblea de la República un debate sobre esta cuestión en mayo de 2024.

La controversia sobre las reparaciones por el pasado colonial portugués cobró especial relevancia en 2024, después de que el entonces presidente de la República, Marcelo Rebelo de Sousa, defendiera que Portugal debía asumir la responsabilidad por los crímenes cometidos durante el periodo colonial y planteara la necesidad de abordar posibles formas de reparación.

El Gobierno portugués ha mantenido desde entonces que no está previsto poner en marcha ningún proceso o programa específico para indemnizar a otros Estados por el pasado colonial.