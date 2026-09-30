Hermandad y resistencia ante Otis, la premisa de la película mexicana 'Contra el huracán'

La historia está inspirada en hechos reales y contará la proeza de dos medios hermanos, interpretados por Benny Emmanuel ('Chicuarotes') y Kristyan Ferrer ('Buen día Ramón'), que quedarán atrapados en un yate en medio de la tormenta tropical Otis, que impactó las costas del estado de Guerrero como huracán categoría 5.

"Mientras luchan por sobrevivir sin motor, sin comunicación y a la deriva; también se enfrentarán a una relación fracturada por años de conflictos familiares, heridas y diferencias", apuntó el comunicado compartido por Netflix.

En el tráiler, los protagonistas, Wirpul y Candi, luchan por sobrevivir durante una noche de tormenta y muestran que la hermandad es su único recurso para enfrentar los embates del fenómeno meteorológico, que dejó muertos y desaparecidos a su paso por Acapulco el 25 de octubre de 2023.

Antes de 'Contra el huracán', el realizador Jorge Michel Grau ya había abordado historias vinculadas con catástrofes naturales en la serie de dos temporadas 'Cada minuto cuenta', que narra cronológicamente los sucesos del terremoto del 19 de septiembre de 1985, uno de los más mortíferos registrados en México.

En este caso, Grau recreó la dimensión de Otis mediante efectos especiales y visuales tras rodar durante meses en los Estudios Churubusco, en Ciudad de México, según contó el gigante del entretenimiento durante un evento en el que presentó su programación de contenidos para el país.

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El largometraje también contará con la actuación de Mónica del Carmen ('Una película de policías'), Mónica Jiménez, que próximamente encarnará el papel de Juana Barraza en la serie de 'La Mataviejitas', Gonzalo Vega Jr ('Después de Lucía') y Andrew Leland ('Los Gringo Hunters').

En la realización del guion participó el director, así como José Leonor Alejandro y Venancio Villalobos.

La película estará producida por Perro Azul y Netflix, que anunció su fecha de estreno en su plataforma el próximo 23 de octubre.