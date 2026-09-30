Iberdrola concluye la tercera fase de su alianza con el fondo singapurense GIC en Brasil

La eléctrica indicó en un comunicado que, una vez concluida la tercera fase, la empresa compartida pasa a contar con 16 activos y 6.720 kilómetros de líneas de transmisión.

Agregó que Neoenergia Transmissão, nombre de la asociación, cuenta ahora con un valor de cerca de 25.500 millones de reales (unos 4.920 millones de dólares o 4.342 millones de euros) e ingresos anuales regulados calculados en unos 1.900 millones de reales (366 millones de dólares).

La tercera fase de la asociación, anunciada en abril, permitió la inclusión de siete nuevos activos en Neoenergia Transmissão, que ya contaba con nueve activos, tras el pago de 2.418 millones de reales (466 millones de dólares).

La operación fortaleció la presencia de Neoenergia Transmissão en regiones estratégicas de Brasil, ya que los nuevos activos están ubicados en los estados de São Paulo, Río de Janeiro, Minas Gerais, Santa Catarina, Río Grande do Norte, Bahía y Mato Grosso do Sul.

"Con la conclusión de la transacción, Neoenergia aumentó su participación en Neoenergia Transmissão desde el 50 % hasta el 51 %, con lo que mantiene el control de la plataforma, mientras que la GIC se quedó con el 49 % restante", según el comunicado de la eléctrica.

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La sociedad conjunta nació en 2023 cuando GIC adquirió la mitad de un primer paquete de activos de transmisión de Iberdrola en Brasil.

Además de los activos que comparte con su socio singapurense, Neoenergia cuenta adicionalmente con otros 1.000 kilómetros de líneas en transmisión en Brasil.

La filial de Iberdrola es una de las mayores eléctricas de Brasil y está presente en 18 de los 27 estados del país, actuando en las áreas de generación, transmisión, distribución y comercialización.

La empresa atiende a 16,9 millones de clientes por intermedio de seis distribuidoras regionales, lo que la convierte en la mayor distribuidora del país, y cuenta con una capacidad instalada de generación de 4,2 gigavatios, el 87 % procedente de fuentes renovables.

En abril pasado, Iberdrola compró el 14,21 % del capital social de Neoenergia mediante una Oferta Pública de Adquisición (OPA) que le permitió elevar su participación en la filial al 98 %.