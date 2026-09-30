Incautan en Ecuador 6,6 kilos de cocaína ocultos en productos capilares que iban a Europa

La droga fue detectada en el área de salidas internacionales del Aeropuerto Internacional José Joaquín de Olmedo de Guayaquil, la ciudad más grande del país ubicada en la provincia costera de Guayas, durante la inspección de dos maletas de una pasajera que posteriormente fue detenida.

Agentes de la Unidad Nacional Canina y de la Unidad Nacional de Investigación de Puertos y Aeropuertos localizaron los recipientes durante labores de control y confirmaron mediante pruebas de campo que contenían clorhidrato de cocaína.

Además de la droga, los agentes incautaron un pasaporte, una cédula de identidad, un pase de abordar, dos comprobantes de equipaje y un teléfono celular.

Según la Policía, los 6,65 kilos incautados equivalen a 66.500 dosis y tendrían un valor aproximado de 15.130 dólares en Ecuador, mientras que en el mercado europeo podría alcanzar los 310.900 dólares.

Rodeado por Colombia y Perú, los dos mayores productores mundiales de cocaína, con varios puertos en sus costas y una economía dolarizada, Ecuador se ha convertido en los últimos años en un paso importante para el tráfico de esa droga que se dirige mayormente a Europa y Norteamérica.

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Guayaquil es un punto clave en esa ruta y en sus puertos se incauta más droga que en otros ubicados a lo largo de la costa ecuatoriana.