Influyente clérigo chií iraquí disuelve milicia que combatió la invasión de EEUU en 2003

Al Sadr, que fue considerado por Washington durante la invasión como una de las personas "más peligrosas" de Irak, anunció en un comunicado la "disolución inmediata" de las Brigadas del Día Prometido, la formación sucesora del temido Ejército del Mahdi con el que el clérigo empezó su lucha contra las tropas estadounidenses en 2003.

El Ejército del Mahdi fue rebautizado en 2008 a Brigadas del Día Prometido por las críticas contra la milicia original, que fue acusada de atacar no solo a efectivos norteamericanos, sino también a civiles y activistas.

El nuevo brazo armado de Al Sadr se mantuvo operativo hasta 2021, cuando este clérigo nacionalista iraquí sin vínculos con Irán ordenó su desarme para alentar a otras milicias proiraníes a seguir sus pasos en un momento de máxima tensión entre las tropas estadounidenses y diferentes grupos armados de Irak.

En este sentido, el religioso también pidió "al Ejército estadounidense compensaciones por los daños ocasionados durante la ocupación de Irak", que provocó una destrucción generalizada en el país, así como la muerte de hasta 226.628 civiles, según la organización Iraq Body Count.

Asimismo, tras anunciar la disolución de su milicia, insistió en que las armas deben estar exclusivamente bajo control estatal, en un momento en el que se inicia el proceso del Gobierno iraquí para integrar completamente a decenas de facciones al aparato gubernamental, entre las que se encuentran algunos grupos proiraníes que rechazan desarmarse.

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El anuncio de Al Sadr, que estuvo en busca y captura por Estados Unidos durante la invasión, se produce en el mismo día en el que concluyó la coalición internacional antiyihadista liderada por Washington desplegada desde 2014 en Irak para hacer frente a la vertiginosa ofensiva del EI.

Esto supone la salida definitiva de tropas extranjeras del país árabe tras años de presencia, por lo que las autoridades iraquíes han declarado el 30 de septiembre como el "Día de la Soberanía".