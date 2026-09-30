Japón investigará las populares cafeterías con animales ante la inquietud por su salud

"Ha habido preocupación sobre el trato a los animales en esos cafés, y también inquietud por las enfermedades contagiosas en las reuniones de expertos que hemos tenido", señaló el director de la Oficina de Bienestar y Gestión Animal del Ministerio de Medio Ambiente japonés, Takuya Ishikawa.

En barrios como el capitalino Harajuku son frecuentes desde hace años cafeterías cuya principal atracción es permitir a clientes locales y extranjeros juguetear con todo tipo de animales, mientras disfrutan de un té o una cerveza. Desde más domésticos como gatos y perros, hasta roedores como capibaras, pasando por mascotas más exóticas como iguanas, águilas o puercoespines.

Pero además de los selfis de clientes sonrientes, estos negocios suscitan también críticas por parte de organizaciones protectoras de animales, reconoció Ishikawa.

Por ello, las autoridades niponas tienen previsto comenzar en octubre un estudio documental de estos negocios para examinar cuántos existen en el país actualmente, así como el tipo de animales con los que cuentan. No obstante, actualmente se están centrando en los centros que cuentan con mamíferos y "más adelante" verán los sitios que tratan con reptiles.

"Esta investigación será usada para fijar las reglas, y así servirán a las autoridades locales, que son las que administran la cuestión", dijo Ishikawa.

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El Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF, por sus siglas en inglés) afirmó, en un informe elaborado junto con la Universidad de Hokkaido en 2025, que muchos de los animales exhibidos en estas cafeterías se encuentran en peligro de extinción o están protegidos por la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES por sus siglas en inglés).

Japón carece de una ley específica que se encargue de regular el funcionamiento de las cafeterías con animales, aunque el tratamiento de los animales domésticos queda amparado por la Ley de Bienestar Animal, y otras especies más exóticas pasan a estar bajo el control de esta ley una vez llegan a estos negocios.