Japón volverá a importar carne vacuna de todo el territorio argentino

"Argentina y Japón acordaron los requisitos sanitarios para el ingreso de carne bovina y lengua proveniente de la zona libre de aftosa con vacunación", expresó este miércoles el Ministerio de Economía en un comunicado.

Así se sumará el norte-centro del país como zona permitida de exportación y la carne bovina de todo el territorio nacional podrá acceder al mercado japonés.

La medida resulta la culminación de una "demanda histórica", según calificó el ministerio de Economía, planteada por primera vez en 2006.

"Japón es uno de los principales importadores mundiales de carne bovina, con compras superiores a 3.000 millones de dólares anuales, y uno de los mercados más exigentes en materia sanitaria y de calidad", aseguró la cartera económica.

El país asiático había cerrado su mercado a la carne vacuna local tras la aparición en el año 2000 de algunos casos de fiebre aftosa en ganado traído ilegalmente de Paraguay, justo después que la Organización Mundial de la Salud declarara a la Argentina libre de la enfermedad sin vacunación.

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La importación se había reabierto parcialmente en 2018, pero exclusivamente para cortes provenientes de la Patagonia.

"Esta apertura crea nuevas oportunidades para la producción y las exportaciones argentinas. También, reconoce la calidad de nuestra carne y la solidez de nuestro sistema sanitario", expresó el ministro de Economía, Luis Caputo, en su cuenta de la red social X.

El canciller argentino, Pablo Quirno, destacó a su vez "la apertura sanitaria para más de veinte productos agroindustriales en múltiples mercados: cítricos, ovinos en pie, carne aviar, carne porcina, genética bovina, carne vacuna y subproductos, cueros, lácteos, entre otros".

Las exportaciones de carne bovina se iniciarán una vez completada la visita de auditoría de las autoridades japonesas, que inspeccionarán y habilitarán los establecimientos interesados.

El presidente de Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (IPCVA), Georges Breitschmitt, felicitó en un comunicado a las autoridades del Gobierno argentino por el "gran logro" y estimó que "durante el primer trimestre de 2027 podrían concretarse los primeros embarques que habilita este nuevo acuerdo".