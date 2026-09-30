Justicia iraní ordena perseguir a perturbadores del mercado de divisas ante caída del rial

"La Fiscalía de Teherán ordenó a los agentes judiciales identificar, mediante un trabajo exhaustivo de inteligencia y sobre el terreno, a los responsables de las perturbaciones en el mercado de divisas", informó la fiscalía en comunicado recogido por la agencia Mizan, del Poder Judicial iraní.

La Fiscalía llamó a poner a disposición de la Justicia "tanto a los actores sobre el terreno como a quienes operan en el espacio virtual" en el mercado de divisas, "para que se adopten "medidas legales contundentes" en su contra.

Además, indicó que las investigaciones muestran que parte de las recientes fluctuaciones del mercado están relacionadas con las actuaciones de algunos operadores y páginas y canales en internet que, aprovechándose de las condiciones de guerra, el bloqueo naval y las sanciones estadounidenses, estarían provocando alteraciones en el mercado cambiario.

La moneda iraní registró este miércoles un nuevo mínimo histórico al llegar a cambiarse en el mercado libre a unos 2,55 millones riales por dólar, según los precios consultados por EFE en casas de cambio de Teherán, lo que supone una pérdida de casi un 5 % de su valor en dos días, después de que el lunes el dólar cotizara a 2,43 millones de riales.

La depreciación se ha acelerado desde la intensificación de las sanciones estadounidenses en el marco de la operación 'Paria Económico', lanzada a finales de agosto, con un aumento del precio del dólar de alrededor del 27,5 % desde entonces, mientras que frente a la cotización previa al inicio de la guerra, el 28 de febrero, el incremento alcanza aproximadamente el 53 %.

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Irán registró además una inflación interanual del 89,8 % y un aumento del 121 % del coste de los alimentos en septiembre.

La frágil situación económica fue uno de los detonantes de las protestas antigubernamentales que tuvieron lugar en diciembre y enero pasados, y que fueron sofocadas con una represión estatal que, según el balance oficial, causó la muerte de 3.117 personas, mientras que ONG opositoras como HRANA, con sede en Estados Unidos, cifraron los fallecidos en más de 7.000.

La República Islámica lleva décadas sometida a sanciones económicas de Estados Unidos y otros países, incluida la prohibición de vender su petróleo en los mercados internacionales.