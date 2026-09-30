Kast presenta el presupuesto general para 2027 con un aumento del 1,5 % en gasto público

"El Presupuesto 2027 crece un 1,5 % respecto de este año y, al mismo tiempo, cumple con nuestro compromiso fiscal", señaló Kast en cadena nacional desde el Palacio Cerro Castillo en Viña del Mar, en el litoral central del país.

El mandatario destacó que "se esperaba que el gasto creciera entre 0 % y 1 %. Decidimos hacer un esfuerzo adicional de medio punto para acelerar la reactivación, la inversión y el empleo".

Kast ofreció tres prioridades para el gasto: la reconstrucción, la seguridad y la protección a la niñez, no obstante, señaló que la educación y la salud primaron en la repartición.

"La educación es una de las mayores inversiones de este presupuesto, 17,3 billones de pesos (17.777 millones de dólares o 15.658 millones de euros), el segundo más grande en el Estado y solo superado por salud", informó Kast que añadió que esa cartera crecerá un 4,7 %.

"No se trata solo de poner más recursos, sino de que esos recursos se conviertan en atención a tiempo", añadió.

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El Jefe de Estado aseguró que por cada 1.000 pesos que gasta el Estado, más de 600 van a pensiones, salud y educación. "Esa es la parte que este presupuesto protege" y que el resto está destinado a "lo más urgente".

El Ejecutivo impulsará una cartera extraordinaria de 241 obras públicas, en todas las regiones de Chile "pensadas para crear trabajo y avanzar hacia el desarrollo. Son obras de conservación que se construyen con mano de obra de la zona", dijo Kast.

El líder ultraderechista también mencionó la Ley de Reconstrucción Nacional y Desarrollo Económico y Social, impulsada por su Gobierno, que catalogó como la reforma estructural más importante de las últimas décadas y tendrá partidas para zonas golpeadas por catástrofes, incendios y temporales.

La segunda prioridad se centró en la seguridad a la que destinará "7 billones de pesos (7.224 millones de dólares o 6.370 millones de euros), un 9,1 % más que este año, reasignando recursos hacia quienes están en la calle, en las fronteras y resguardando las cárceles".

También anunció que "el Servicio de Migraciones crece un tercio, para financiar expulsiones al año de quienes no tienen derecho a estar en Chile. Y ponemos en marcha la nueva Fiscalía Supraterritorial, para perseguir a las bandas que operan en varias regiones".

El tercer foco fue dirigido a la niñez con una partida que se incrementa en un 4,1 %, mientras que beneficios sociales como la Pensión Garantizada Universal cubrirán a más de 2,2 millones de personas mayores.

El proyecto, que fue ingresado este miércoles, iniciará su tramitación en el Congreso, donde diputados y senadores tendrán sesenta días para analizar y discutir las distintas partidas propuestas por el Ejecutivo para 2027.

En ese sentido, Kast dijo que "el Congreso es capaz de llegar a acuerdos. Les pido que el debate sea exigente, pero que no sea desde una trinchera. Las urgencias de los chilenos, la urgencia de volver a vivir mejor, no tienen color político".