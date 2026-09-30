Keiko Fujimori ratifica a exministro de su padre al frente del fisco peruano hasta 2031

Keiko Fujimori ratifica a exministro de su padre al frente del fisco peruano hasta 2031

Lima, 30 sep (EFE).- El abogado César Luna Victoria, quien fue ministro del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000), fue ratificado como jefe de la Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria (Sunat) de Perú por un periodo de cinco años, hasta 2031, según un decreto publicado este miércoles en el diario oficial El Peruano.