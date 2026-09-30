La bolsa de São Paulo sube un 5,03 % en un septiembre marcado por la campaña electoral

El Ibovespa, el índice de referencia del corro brasileño, se ubicó este miércoles en los 186.340 puntos, tras subir un 1,37 % diario.

En el mercado de divisas, el real se apreció un 0,81 % frente al dólar, que acabó cotizado a 5,173 reales para la compra y 5,174 reales para la venta en el tipo de cambio comercial brasileño.

El mes de septiembre estuvo marcado por una campaña electoral que los operadores bursátiles siguen de cerca y que luce muy ajustada.

Las encuestas muestran un escenario de empate técnico entre el presidente y candidato a la reelección, Luiz Inácio Lula da Silva, conocido por una política más desarrollista, y el ultraderechista Flávio Bolsonaro, defensor del recorte de gasto público y de las privatizaciones.

En las elecciones de este domingo también se decide el control de las dos cámaras del Congreso.

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En este contexto, la bolsa se vio impulsada durante la jornada por el buen desempeño de bancos como el Itaú (+4,9 %) y el Bradesco (+4,1 %).

Al frente de las ganancias en el Ibovespa figuraron las acciones de las tiendas Casas Bahia (+14 %) y las de Magazine Luíza (+12,5 %).

Del otro lado, las mayores pérdidas se las anotaron la constructora Cury (-3,4 %) y la tecnológica TOTVS (-3,4 %).