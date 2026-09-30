La CIDH otorga medidas cautelares a favor de una abogada nicaragüense opositora

Montenegro Centeno, de 54 años, fue detenida tras acudir a una delegación policial para renovar su licencia de conducir. En distintos momentos de 2019 fueron asesinados sus hermanos, Oliver y Edgardo Montenegro, su esposo, Francisco Blandón, y su hijo de crianza Yalmar Zeledón.

En su resolución, la CIDH explicó que Montenegro se encuentra "en una situación de gravedad y urgencia, toda vez que sus derechos a la vida e integridad personal enfrentan un riesgo de daño irreparable en Nicaragua".

La parte solicitante, continuó el organismo, indicó que la abogada, que forma parte de la Asociación Madres de Abril (AMA), fue aprehendida en Nicaragua por autoridades estatales en agosto.

Desde su captura, sus familiares y allegados no tienen información oficial sobre su ubicación y condiciones de reclusión, pese a las gestiones realizadas ante las autoridades estatales en Nicaragua, anotó la Comisión.

La CIDH afirmó que el Estado de Nicaragua no respondió a la solicitud de información formulada durante el procedimiento de las medidas cautelares.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Tras analizar las alegaciones de hecho y de derecho, la Comisión consideró que Montenegro se encuentra en una situación de riesgo y es susceptible de estar expuesta a una mayor afectación de sus derechos.

Advirtió que se encuentra bajo custodia del Estado sin que exista información oficial acerca de su paradero ni de su estado actual, que se desconocen sus condiciones de detención y que permanece en incomunicación total y prolongada, sin posibilidad de recibir visitas de sus familiares y allegados.

Por tanto, la CIDH solicitó a Nicaragua que adopte las medidas necesarias para proteger los derechos a la vida, la integridad personal y la salud de Montenegro, precise las circunstancias y condiciones de su detención y revele el lugar en el que se halla detenida, garantizando visitas, contacto regular y acceso de sus familiares y representantes legales de confianza.

Nicaragua atraviesa una crisis política y social desde abril de 2018, que se acentuó tras las controvertidas elecciones de noviembre de 2021, en las que Ortega, de ochenta años y en el poder desde 2007, fue reelegido para un quinto mandato, el cuarto consecutivo.

Esos comicios tuvieron lugar con sus principales contendientes en prisión, a los que luego expulsó del país y privó de su nacionalidad y de sus derechos políticos, tras acusarlos de "golpistas" y de "traición a la patria". EFE.