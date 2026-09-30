La Fed aprueba cambios en sus test de estrés bancario para reducir volatilidad del capital

La Fed aprueba cambios en sus test de estrés bancario para reducir volatilidad del capital

Washington, 30 sep (EFE).- La Reserva Federal estadounidense informó este miércoles que ha finalizado la modificación de dos reglas de sus pruebas de estrés bancario destinadas a mejorar la transparencia y a reducir la volatilidad en los requisitos de capital asociados a dichos test.