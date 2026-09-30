Mundo
30 de septiembre de 2026 a la - 13:50

La Fed aprueba cambios en sus test de estrés bancario para reducir volatilidad del capital

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Washington, 30 sep (EFE).- La Reserva Federal estadounidense informó este miércoles que ha finalizado la modificación de dos reglas de sus pruebas de estrés bancario destinadas a mejorar la transparencia y a reducir la volatilidad en los requisitos de capital asociados a dichos test.

Por EFE
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La primera norma redefinida exige que la Junta solicite anualmente la opinión del público sobre los escenarios de las pruebas de resistencia y cualquier modificación sustancial en los modelos y actualiza el marco con el que se diseñan dichos escenarios hipotéticos.

Asimismo, actualiza el componente de choque en mercado globales, que consiste en una serie de convulsiones hipotéticas aplicadas a componentes específicos del mercado para aquellos bancos con carteras muy grandes, heterogéneas y dispersas.

"Estos bancos serán evaluados anualmente frente a dos componentes de choque en mercado globales, y la Junta utilizará el choque que genere mayores pérdidas para cada entidad a fin de calcular los resultados de su prueba de resistencia", añade la entidad en un comunicado.

La segunda norma exige a la Junta que, al calcular los requisitos del colchón de capital anticíclico, promedie los resultados de las dos pruebas de resistencia supervisoras anuales más recientes para aquellas entidades sujetas a la prueba en ambos años.

La Junta de Gobernadores de la Fed, que lleva periódicamente a cabo pruebas de resistencia para garantizar que la gran banca privada cuente con liquidez suficiente para conceder préstamos particulares y corporativos, anunció en diciembre de 2024 que modificaría la prueba para mejorar su fiabilidad.