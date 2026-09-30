La Guardia Revolucionaria iraní dice que EEUU no responde a sus ataques a buques en Ormuz

"Desde hace mucho tiempo atacamos los buques, me refiero a los barcos pequeños que quieren atravesar (el estrecho de Ormuz), les impedimos pasar, pero EE.UU. no está respondiendo desde hace tiempo", afirmó el portavoz de la Guardia Revolucionaria, el general de brigada Hosein Mohebi, en una entrevista a la televisión estatal.

En las últimas semanas, algunos medios iraníes han informado de incidentes y sonidos de explosiones cerca de Ormuz, mientras que el organismo británico que supervisa la navegación marítima, UKMTO, ha reportado varios incidentes.

En uno de los últimos sucesos de este tipo, la semana pasada murió al menos un marinero indio, según confirmó la embajada de la India en Mascate (Omán), en un ataque de origen desconocido con un proyectil contra un buque mercante con bandera de Antigua y Barbuda mientras transitaba por el estrecho de Ormuz.

Irán asegura que tiene el control del paso marítimo y que los buques que quieran atravesarlo deben obtener su autorización y pasar por las rutas establecidas por Teherán.

Sin embargo, el presidente de EE.UU., Donald Trump, ha reiterado últimamente que las fuerzas estadounidenses mantienen el control de Ormuz y asegura que se están extrayendo "cantidades enormes" de petróleo por el estrecho.

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Según datos de la consultora marítima Kpler, los envíos de petróleo a través del estrecho de Ormuz promediaron unos 13,2 millones de barriles diarios durante la última semana, aproximadamente el 77 % de los niveles previos a la guerra.

Desde el inicio de la guerra, el 28 de febrero, Irán mantiene bloqueado el estrecho de Ormuz, a lo que Estados Unidos ha respondido con un cerco naval sobre puertos y buques iraníes, al que sumó a finales de agosto la operación ‘Paria Económico’ para aumentar la presión financiera sobre la República Islámica.