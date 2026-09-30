La India incauta media tonelada de heroína y metanfetamina en un barco en el mar Arábigo

"​La operación se saldó con la incautación de 526 kg de heroína y metanfetamina de alta pureza, valoradas en más de 30.000 millones de rupias, así como con la detención de cinco tripulantes paquistaníes", informó la Guardia Costera en X.

Imágenes de la operación compartidas por la Guardia Costera muestran a agentes persiguiendo al 'dhow', una pequeña embarcación típica en el oceáno Índico, en una lancha rápida.

"La detección confirmada, el rastreo continuo y una persecución culminaron en un abordaje táctico, con el que se neutralizó con éxito una importante vía de tráfico transnacional de drogas", explicó el comunicado.

La embarcación incautada, junto con su tripulación, fue escoltada hasta la ciudad costera de Bombay para ser sometida a un proceso judicial, agregaron las autoridades.

Redes transnacionales de contrabando a menudo usan embarcaciones tradicionales para camuflar el transporte de narcóticos a gran escala desde Medio Oriente y el sur de Asia hacia el océano Índico, según la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito.