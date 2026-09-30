La India vuelve a negar la libertad a un activista tras seis años preso sin sentencia

El Tribunal Superior de Delhi rechazó por tercera vez la petición de Khalid y también la del activista Sharjeel Imam, al considerar que debía respetar las condiciones fijadas en enero por el Tribunal Supremo para que ambos pudieran volver a solicitar la libertad.

La máxima instancia judicial determinó entonces que solo podrían presentar una nueva petición una vez concluido el interrogatorio de los testigos protegidos o transcurrido un año desde aquella decisión, un plazo que vence en enero de 2027.

Khalid fue detenido en septiembre de 2020 y permanece desde entonces en prisión preventiva sin que haya concluido el juicio en su contra.

La Fiscalía lo acusa de haber tenido un papel central en una conspiración relacionada con los enfrentamientos entre hindúes y musulmanes que dejaron 53 muertos en el noreste de Nueva Delhi en febrero de 2020.

El proceso está vinculado a las multitudinarias protestas contra la Ley de Enmienda de la Ciudadanía (CAA), aprobada meses antes por el Gobierno de Modi y que facilitó la nacionalización de inmigrantes de varias minorías religiosas procedentes de países vecinos, pero excluyó a los musulmanes.

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Khalid e Imam están acusados bajo la Ley de Prevención de Actividades Ilícitas (UAPA), la principal legislación antiterrorista de la India, que establece condiciones especialmente estrictas para conceder la libertad bajo fianza.

Su prolongada detención ha sido cuestionada por organizaciones internacionales de derechos humanos, que denuncian el uso de la UAPA contra activistas y críticos del Gobierno, mientras las autoridades sostienen que ambos participaron en una conspiración para provocar los disturbios.