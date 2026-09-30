La Justicia brasileña ordena a Discord a adoptar medidas de protección para los menores

La decisión del Juzgado Federal Civil número 14 del Distrito Federal respondió a una acción presentada por el Gobierno brasileño en agosto, luego de que una joven se quitó la vida un mes antes mientras participaba en una videollamada en esta plataforma.

En la demanda, la Abogacía del Estado planteó a la Justicia que Discord presenta fallos en la verificación de la edad de los usuarios y en los mecanismos de protección contra riesgos graves.

A pesar de que Discord negó tener responsabilidad sobre la muerte de la joven, al alegar que la transmisión del hecho ocurrió en otra red social, el juez entendió que diversos actos que derivaron en el suicidio ocurrieron dentro de la plataforma en cuestión.

Entre las medidas a cumplir figuran la prohibición de recrear servidores, canales y comunidades que hayan sido eliminados por infringir reglas de comunidad; la creación de un protocolo para situaciones de extorsión sexual que involucren a niños o adolescentes, y la comprobación de "la existencia y la eficacia" de supervisión parental en usuarios menores.

También la plataforma deberá acreditar capacidad operativa en portugués para moderar y recibir denuncias dentro de Brasil, y demostrar cómo realiza la verificación de edad, además de presentar un plan de adaptación a la ley.

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En ese caso, Discord deberá mantener un representante legal en Brasil y un canal de denuncias en portugués, y mantener contacto con las autoridades competentes del país cuando se trate de contenidos relacionados con la autolesión, el suicidio y la violencia grave.

El suicidio de la adolescente de 13 años durante una videollamada con otros usuarios tuvo repercusión nacional cuando la primera dama, Rosângela 'Janja' da Silva, denunció el caso y pidió que se tomaran medidas contra la plataforma.

Según documentos mencionados en el proceso judicial, la víctima y otra joven de 17 años fueron sometidas a amenazas y coacciones en comunidades dentro de Discord.

Entre agosto y septiembre, la Policía brasileña llevó a cabo detenciones de sospechosos de inducir a la joven a autolesionarse. Algunos de ellos, menores de edad, ya han sido liberados.

Otros países como Rusia y Turquía han llegado a bloquear los servicios de Discord y el estado de Texas, en EE.UU., abrió el año pasado una investigación por la difusión de contenidos extremistas entre menores de edad.