La Justicia ordena retirar publicación que manipula un comentario de Lula sobre las niñas

La magistrada Estela Aranha, autora del fallo, dio un plazo de 24 horas al diputado Nikolas Ferreira, uno de los portavoces más radicales del bolsonarismo, para que elimine el mensaje en el que vinculó una declaración de Lula con el abuso infantil.

La publicación viralizó en las redes sociales a las puertas de los comicios del domingo y hasta fue utilizada por la campaña oficial de Flávio Bolsonaro, primogénito del expresidente ultraderechista Jair Bolsonaro, para desgastar a su mayor adversario electoral.

El lunes, durante un mitin en Belém, Lula criticó la resistencia de los hombres al examen de tacto rectal para la prevención del cáncer de próstata y afirmó que, por el contrario, las mujeres aprenden a ser examinadas "con toque desde que son pequeñas".

Sin embargo, varios dirigentes de la oposición aprovecharon la frase para, al sacarla de contexto, vincular a Lula con el abuso infantil. Uno de ellos fue Ferreira, que tachó el comentario de "equivocado y asqueroso".

"Imagina a un pedófilo escuchando una declaración del presidente de la República diciendo eso", escribió el diputado federal en sus redes, provocando que el asunto fuera uno de los más destacados del día en X con las etiquetas "Protejan a las niñas" o "Lula no toques a las niñas".

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El propio Lula subrayó el martes en otro mitin en la ciudad de Salvador que estaba "hablando del cáncer" y, acto seguido, cedió el micrófono a su esposa, Rosângela 'Janja' da Silva, quien reforzó el compromiso de su marido con la protección de las mujeres.

En paralelo, el Partido de los Trabajadores (PT), que lidera Lula, recurrió ante la Justicia Electoral, que ha terminado por darle la razón al líder progresista.

La jueza Aranha consideró que la publicación de Ferreira recortó las palabras de Lula para construir una asociación delictiva.

A su juicio, el mandatario de 80 años hablaba de salud pública, pero el diputado creó una narrativa que podría llevar al público a concluir que Lula estaría haciendo referencia, consintiendo o normalizando prácticas delictivas contra menores.

La magistrada también prohibió a Ferreira reproducir o compartir contenido similar o idéntico. Por otro lado, a la plataforma X se le comunicó el fallo, para el que cabe recurso, con el fin de cumplir con la sentencia en las próximas 24 horas.

Lula y Flávio Bolsonaro son los grandes favoritos para las elecciones presidenciales del domingo. Todas las encuestas anticipan un pleito muy reñido, ya que ambos candidatos están empatados técnicamente en intención de voto.