La Liga de Derechos Humanos francesa lleva a la ONU las amenazas del RN contra la prensa

La LDH afirmó que las declaraciones de la líder de la ultraderecha francesa, Marine Le Pen, contra el medio constituyen una intimidación grave contra la prensa. Le Pen dijo que habría "una respuesta" a Mediapart y añadió que el periódico tendría que "ponerse un traje de Kevlar".

"Esta referencia explícita al chaleco antibalas es de una violencia inaudita. Por parte de una candidata a las elecciones presidenciales constituye una medida de intimidación especialmente grave contra un medio de comunicación", subrayó LDH.

Consideró que con esa declaración de Le Pen "se caen las máscaras y hace planear sobre la redacción del periódico la amenaza de ataques físicos".

"Muestra cómo sería la política de RN en el poder respecto a la prensa independiente: gobernar mediante la amenaza y el miedo", señaló la organización a siete meses de las elecciones presidenciales francesas que dan como favorita en las encuestas a Le Pen.

Por ello, la LDH señaló que recurrirá a los mecanismos competentes de la ONU para denunciar lo que considera una posible vulneración de las normas internacionales sobre libertad de prensa y seguridad de los periodistas.

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La LDH cuestionó además la estrategia del RN para presentarse como un partido alejado de su pasado, y afirmó que el episodio demuestra, a su juicio, la persistencia de elementos antisemitas en su ADN político.

La controversia comenzó tras la publicación por Mediapart de mensajes atribuidos a Bardella cuando era militante del entonces Frente Nacional y tenía 17 o 18 años.

El medio de investigación sostiene que los mensajes contienen expresiones antisemitas, que Bardella ha negado y por las que ha anunciado acciones legales.