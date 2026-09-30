La Ópera de la Bastilla encarga su renovación al estudio español Nieto Sobejano

El proyecto, denominado 'Nueva Era, Nuevo Aire', fue elegido tras un concurso internacional de arquitectura cuyo jurado estuvo presidido por Alexander Neef, director de la Ópera de París, según el rotativo.

Los arquitectos Fuensanta Nieto y Enrique Sobejano se encargarán de rediseñar unos 5.000 metros cuadrados de espacios públicos.

La intervención busca hacer que la Ópera sea más accesible al público y que algunas de sus instalaciones permanezcan abiertas durante todo el día, incluso cuando no haya funciones.

El proyecto contempla espacios para exposiciones y actividades destinadas a acercar la institución a los visitantes.

Inaugurada en 1989 y diseñada por el arquitecto Carlos Ott, la Ópera de la Bastilla será objeto de una transformación que, según la dirección de la Ópera de París, pretende combinar una intervención contemporánea con el respeto por la identidad arquitectónica del edificio.

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Nieto Sobejano, con oficinas en Madrid y Berlín, ha trabajado en la renovación y ampliación de varios espacios culturales europeos, entre ellos el Centro de Estudios Musicales Arvo Pärt en Estonia y el Museo Arqueológico de Baviera en Múnich.

Las obras, inicialmente previstas para comenzar en 2030, podrían arrancar en 2033 debido al retraso de los trabajos de renovación de la Ópera Garnier, según Le Figaro.

La dirección de la Ópera de París pretende evitar el cierre simultáneo de ambos teatros.

El programa global de renovación de las dos sedes tiene un presupuesto estimado de 670 millones de euros durante diez años: 272 millones para la Ópera Garnier y 398 millones para la de Bastilla.

Según el diario, alrededor del 75 % será financiado por la propia institución y donantes privados, mientras que el resto procederá del Estado francés.