La OTAN denuncia la amenaza nuclear rusa y afirma que aliados no son un riesgo para Moscú

"Confirmamos que Rusia ha enviado un documento a la OTAN al que hemos respondido, destacando que la OTAN es una alianza defensiva y que ninguna de nuestras actividades o ejercicios representan un riesgo a ninguna parte de Rusia", dijo hoy en un comunicado la portavoz de los aliados Allison Hart.

En el mensaje enviado a la Alianza, Rusia advertía con usar todos los medios a su alcance, incluidas sus armas nucleares, si países occidentales intentan bloquear el enclave de Kaliningrado, situado entre Polonia y Lituania, según señalaron fuentes diplomáticas rusas.

"Esto no es un bulo, sino un asunto de gran preocupación para Rusia. La élite política europea, irresponsable y miope, está jugando un juego peligroso", señalaron en la misión diplomática de Moscú en Irlanda, cuyas declaraciones recoge la agencia rusa TASS.

"Denunciamos firmemente la amenaza del uso de la fuerza, incluida cualquier retórica nuclear irresponsable", señaló la portavoz de la OTAN, quien también reiteró la exigencia de los aliados a Moscú "de que ponga fin a su guerra no provocada en Ucrania".

La misma fuente afirmó que el uso de "tácticas híbridas" por parte de Rusia "es una muestra de desesperación", y advirtió de que este tipo de actividades no evitarán el apoyo de los aliados a Kiev.

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"No nos desviaremos de nuestro apoyo a Ucrania. Contamos con lo necesario para defender cada centímetro del territorio aliado y mantenernos fuertes, preparados y capacitados para responder a cualquier amenaza", destacó Hart.