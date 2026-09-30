La policía rusa le rompió las piernas a experto electoral, según politóloga en el exilio

"Efectivamente, durante el proceso de detención le rompieron las piernas en dos lugares", dijo, citada por el portal Meduza.

Añadió que los agentes intentaron, entre otras cosas, con descargas eléctricas, "conminarle a que confesara haber cometido traición a la patria, algo que no hizo"

Otros medios independientes, que citan fuentes hospitalarias, informaron también de que Kínev fue brutalmente golpeado, por lo que tuvo que ser ingresado en el hospital de la prisión preventiva de Matrósskaya Tishiná, donde le diagnosticaron dos roturas en la tibia. La paliza y el ingreso fueron confirmados por su abogado, Mijaíl Biriukov.

Kinev fue detenido el viernes pasado tras denunciar la falsificación de los resultados en las elecciones parlamentarias del 18 al 20 de septiembre, en las que el partido del Kremlin logró el mejor resultado de su historia.

Según el portal Mediazona, el politólogo fue acusado de producción y tráfico ilegal de drogas en grandes cantidades, por lo que fue arrestado por dos meses, cargos que sus colegas y familia consideran fabricados.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El delito del que se le acusa a Kinev, ya declarado ‘agente extranjero’ en febrero de este año, conlleva una pena de entre 10 y 20 años de prisión.

Tras los recientes comicios parlamentarios, el experto escribió en redes sociales sobre la "enorme" diferencia en la tasa de participación electoral en todo el país: desde el 93,98% en la república caucásica de Chechenia hasta el 36,09% en la región siberiana de Irkutsk.

El único partido pacifista ruso, Yábloko, y los comunistas denunciaron numerosas irregularidades en los comicios, tras lo que el presidente ruso, Vladímir Putin, aunque defendió la victoria aplastante de Rusia Unida, aceptó la revisión de los resultados en algunas regiones.

Protestas contra los resultados electorales fueron convocadas por activistas en distintas ciudades del país sin que hasta el momento ninguna de las solicitudes haya recibido la autorización oficial requerida en estos casos.