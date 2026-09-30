La principal casa de empeño de México anuncia reapertura tras un año de huelga

La huelga fue promovida por el sindicato tras acusar a la empresa de incumplir el convenio firmado en marzo de 2024 y de intentar modificar condiciones laborales, lo que derivó en el cierre de cerca de 300 sucursales y afectó a unos 2.300 trabajadores en todo el país.

El conflicto se centró en la interpretación de ese acuerdo -alcanzado tras cuatro años de disputa y avalado por más del 80 % de los empleados-, que contemplaba un aumento salarial del 18 %, la reinstalación de trabajadores despedidos injustificadamente y el pago total de salarios caídos para despedidos y huelguistas, entre otros beneficios laborales.

En aquel momento, el sindicato denunció violaciones al contrato colectivo y condiciones de trabajo desfavorables, mientras que la empresa sostuvo que la dirigencia sindical había retrasado compromisos previamente acatados.

En un comunicado, la institución detalló que el acuerdo quedó formalizado hoy con la firma de un dictamen integral ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) "que da por concluida la huelga".

También señaló que las mesas de negociación encabezadas por la STPS permitieron "alcanzar una solución equilibrada" para ambas partes.

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La casa de empeño informó que, con la reanudación de sus operaciones, otorgará a sus clientes 45 días naturales sin cobro de intereses y descuentos sobre los intereses generados durante el periodo de cierre.

Además, Nacional Monte de Piedad adelantó que en los próximos días anunciará beneficios adicionales.