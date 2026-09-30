La tormenta tropical Rachel se intensifica a huracán categoría 1 en el Pacífico mexicano

En su más reciente reporte, el organismo dependiente de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) explicó que a las 06.00 hora local (12.00 GMT) el centro del meteoro se localizó a 350 kilómetros al suroeste de Cabo Corrientes, Jalisco, y a 570 kilómetros al oeste de Lázaro Cárdenas, Michoacán.

Rachel presentaba además vientos máximos sostenidos de 140 kilómetros por hora, rachas de 170 kilómetros por hora y desplazamiento hacia el noreste a 17 kilómetros por hora.

En las próximas horas, el fenómeno ocasionará lluvias intensas, de entre 75 y 150 milímetros, en el oeste y sur de Jalisco, Colima, la costa de Michoacán y el suroeste de Guerrero, además de muy fuertes, de 50 a 75 milímetros, en el sur de Nayarit.

También provocará vientos sostenidos de 50 a 70 kilómetros por hora con rachas de 70 a 90 kilómetros por hora en costas de Jalisco y Colima, y de 30 a 40 kilómetros por hora con rachas de 50 a 70 kilómetros por hora en el oeste de Michoacán.

Asimismo, se prevé oleaje de entre cuatro y seis metros de altura en las costas de Jalisco, Colima y Michoacán.

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Debido a su cercanía con costas nacionales, el SMN, en coordinación con el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC, en inglés), mantiene una zona de prevención por efectos de vientos de tormenta tropical desde Punta San Telmo, Michoacán, hasta Playa Pérula, Jalisco, y una zona de vigilancia desde Playa Pérula hasta Cabo Corrientes, Jalisco.

El SMN anticipó que las precipitaciones generadas por Rachel podrían ocasionar deslaves, incremento en los niveles de ríos y arroyos, así como desbordamientos e inundaciones en zonas bajas de los estados mencionados, por lo que exhortó a la población a permanecer alerta de los avisos de las autoridades.

Rachel se convirtió en huracán apenas un día después de que Polo tocara tierra en dos ocasiones en el noroeste de México. El ciclón impactó alrededor de la medianoche del martes en las inmediaciones de Las Barrancas, en el municipio de Comondú, Baja California Sur, como huracán categoría 2, con vientos sostenidos de 175 kilómetros por hora y rachas de 205.

Horas después, Polo cruzó el golfo de California y tocó tierra por segunda ocasión en las inmediaciones de Guaymas, Sonora, como huracán categoría 1, antes de debilitarse.

Polo llegó a alcanzar la categoría 5, la máxima en la escala Saffir-Simpson, el pasado 22 de septiembre, cuando registró vientos máximos sostenidos de 260 kilómetros por hora y rachas de 315 kilómetros por hora frente a las costas del Pacífico mexicano.