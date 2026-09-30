La UE dice que podrá retomar en breve las importaciones de aves y miel de Brasil

Los anuncios se hicieron tras un encuentro que el comisario europeo de Comercio, Maros Sefcovic, tuvo este miércoles con los ministros brasileños de Exteriores, Mauro Vieira, y de Industria y Comercio, Márcio Elías Rosa, en la ciudad estadounidense de Milwaukee, según un comunicado del Gobierno brasileño.

Los ministros brasileños aprovecharon la cita, al margen de la reunión de titulares de Comercio del G20, para abordar con el comisario europeo sus preocupaciones en torno a las medidas restrictivas de la UE a las exportaciones brasileñas de acero y de productos de origen animal.

La UE suspendió a partir del 3 de septiembre sus importaciones de carnes, pollo, pescado, huevos y miel procedentes del país suramericano ante la supuesta incapacidad de Brasil de demostrar que cumple las normas sobre el uso de antimicrobianos durante toda la cadena productiva de sus productos agropecuarios.

El impacto de la suspensión es significativo en el comercio bilateral ya que Brasil es el mayor productor y exportador mundial tanto de carne bovina como de pollo, y la UE uno de sus principales mercados.

"Sobre el caso del uso de antimicrobianos, el lado europeo hizo referencia al resultado positivo de una auditoría realizada hace pocas semanas en Brasil y manifestó su expectativa de que, una vez concluidos los procedimientos burocráticos, las exportaciones brasileñas de carne de aves y miel a la UE puedan ser retomadas en corto plazo", según el comunicado.

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De acuerdo con la nota, los ministros brasileños también aprovecharon el encuentro para manifestar su expectativa de que el procedimiento acelerado de autorización se alcance igualmente para las exportaciones de carne bovina.

La UE, que impone restricciones a las importaciones de productos siderúrgicos de varios países, manifestó, además, su intención de revisar la cuota brasileña.

"El lado europeo indicó que puso en marcha una revisión de la distribución de las cuotas de importación de productos siderúrgicos, con potencial impacto positivo para Brasil", según el comunicado conjunto de los Ministerios de Exteriores y de Industria y Comercio de Brasil.

La información señala que la UE comunicó que el proceso de revisión de las cuotas de importación de productos siderúrgicos tendrá otras etapas adicionales en 2027.

En la reunión, las partes destacaron los expresivos resultados en el incremento de los flujos de comercio alcanzados a partir de la entrada en vigor, en mayo pasado, del acuerdo comercial entre la UE y el Mercosur, bloque integrado por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay.