La Universidad de Cornell hará revisión independiente de su gestión del caso de violación

"He hablado con el presidente de Cornell hoy, y la universidad ha aceptado traer un abogado externo para una investigación independiente", dijo Hochul en un video en X.

La indignación en torno al caso aumentó con la publicación de detalles sobre el relato de la víctima que apuntan a que la policía de la universidad no gestionó correctamente la denuncia de la joven, que alegó haber sido violada por varios estudiantes en una casa de fraternidad.

La víctima interpuso una demanda civil este pasado 18 de septiembre contra Cornell y sus siete presuntos agresores, tras lo que la Fiscalía local decidió reabrir una investigación pese a haber rechazado hacerlo cuando esta denunció los hechos, en octubre de 2024.

Varios medios, entre ellos CBS, accedieron a la transcripción de su relato, en el que admite no recordar partes de la noche porque consumió alcohol y drogas, pero declaró que fue "golpeada físicamente" y "violada".

"Puedo decir con seguridad al 100 % que fui violada", indicó la víctima, que tenía 20 años, a la policía de Cornell al denunciar los hechos a lo largo de dos jornadas de entrevistas el 14 y 15 de noviembre de 2024, unas tres semanas después del incidente, según CBS.

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El canal ABC incluye otras partes de la transcripción en las que dice que sintió "coacción", rechazó verbalmente avances de los hombres y sintió "que era incapaz de tomar ninguna decisión por lo ebria que estaba".

El fiscal del condado de Tompkins, Matthew Van Houten, que reabrió esta semana la investigación y justificó su falta de acción en 2024 porque "no había evidencia de una falta de consentimiento", dijo a CBS que nunca había visto esa transcripción porque no se le "suministró".

"Si ese tipo de cosas fueron omitidas de una declaración, si es verdad, debe ser investigado por completo por alguien exterior a Cornell", agregó el fiscal.

Cornell ha sostenido hasta ahora que hizo una investigación interna de "varios meses" tras la que impuso "expulsiones" y "sanciones" a los involucrados, y ordenó el cierre de la fraternidad en el campus.

La víctima denunció, según la demanda, que Cornell, una universidad de élite, solo expulsó a dos de los presuntos agresores y a los otros les ofreció medidas de "mitigación" como escribir un ensayo, mientras ella dejó sus estudios y no recuperó el dinero de la matrícula.