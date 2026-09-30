Las firmas de moda reactualizan su legado en los desfiles de París

En la capital francesa, donde se están presentando hasta el próximo martes 6 de octubre las colecciones femeninas de prêt-à-porter para la primavera-verano de 2027, Courrèges ha estrenado diseñador, el sudafricano Drew Henry.

Esta mañana, en el Palais de Tokyo, el sucesor de Nicolas Di Felice, que pasó un lustro en la casa, ha debutado con propuestas de vitamínicos colores, como el verde, amarillo, naranja y azul marino, en una amplia colección compuesta de alrededor de medio centenar de cojuntos.

Tomando como base el personalísimo legado de André Courrèges (1923-2016), Henry lo ha trabajado de un modo personal, sugiriendo un universo de aire deportivo pensado para la vida urbana.

Por su parte, Balmain ha dado a conocer la segunda colección de Antonin Tron, después de la marcha del exitoso Olivier Rousteing.

Tras los 14 años de Rousteing en la casa, la era Tron parece interesarse más por los tiempos de Monsieur Balmain (1914-1982) que por los de su antecesor.

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Como ejemplo, en su desfile la fiesta no lo inundó todo, compartiendo espacio con la moda para el día a día, más comercial. Como muestra, el gran número de chaquetas y faldas que se vieron.

También inspiración en los archivos de la dilatada historia de la casa, fundada en 1945, donde no ha faltado el femenino drapeado, que ya se vio en la jornada de ayer en otro gran nombre francés.

Esta tarde ha sido el turno igualmente de Dries Van Noten. Julian Klausner, responsable de sus colecciones desde 2025, coincidió en la casa con el fundador, con quien trabajó estrechamente.

Otro nombre que apuesta por que su identidad no se diluya, con esa reconocible combinación de colores, estampados y contrastes.

En la colección, el vestido vuelve a ser una de las piezas-clave.

Por último, la británica Stella McCartney continúa fiel a la pasarela de París.

La sostenibilidad es su brújula, desde que pusiera en pie su marca, hace ahora 25 años, con siluetas en las que la sastrería tiene un especial lugar.

Para la primavera-verano de 2027 no faltan los hombros pronunciados y el toque sexy.