Legislatura de Nueva York evaluará ley de agresión sexual tras presunta violación grupal

"Las denuncias provenientes de la Universidad de Cornell son verdaderamente espeluznantes", indicó el líder demócrata en un comunicado.

El grupo de trabajo, integrado por 14 asambleístas, tendrá la tarea de identificar posibles problemas y elaborar recomendaciones legislativas para el presidente de la Asamblea y la Conferencia de la Mayoría antes de que finalice el año, con el objetivo de que puedan ser consideradas durante la sesión legislativa de 2027, explicó Heastie.

La indignación por la presunta violación aumentó este miércoles tras conocerse que la víctima denunció desde el primer momento haber sido "coaccionada" y "violada".

La víctima, cuya identidad no ha sido revelada, denunció haber sido violada por siete miembros de una fraternidad y presentó este mes una demanda contra ellos, la fraternidad y la universidad, tras lo que la Fiscalía reabrió una investigación que inicialmente había archivado por falta de pruebas.

Heastie destacó que el grupo de trabajo cuenta con una amplia variedad de experiencias y puntos de vista y expresó su confianza en que sus integrantes estudiarán detenidamente cómo avanzar para garantizar que las leyes de Nueva York sean "lo más sólidas posible".

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"Queremos hacer todo lo posible para garantizar que las víctimas de agresión sexual reciban justicia", afirmó el líder de la Asamblea.

La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, reclamó ayer una "revisión transparente e independiente" de la respuesta inicial de Cornell a las alegaciones de la víctima, tras lo que la fiscal general del estado, Letitia James, dijo que iba a abrir una investigación.