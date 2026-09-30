Llegan a Ben Gurión los pasajeros israelíes tras el altercado en cabina del vuelo Flydubai

Según la aplicación de seguimiento FlightRadar24 y como ha mostrado en directo el Canal 12 de la televisión israelí, la aeronave aterrizó en Ben Gurion en torno a las 18.35 hora local (15.35 GMT).

Al grito de "El pueblo de Israel vive", decenas de personas cargadas con banderas de Israel esperaban a los viajeros en la entrada del aeropuerto.

El avión partió de Tabuk (Arabia Saudí), donde se encontraban los viajeros después de que su vuelo Flydubai de Dubai a Tel Aviv aterrizara allí de emergencia a raíz del incidente esta mañana.

El viaje se interrumpió cuando uno de los pilotos apuñaló a otro e hizo al avión precipitarse varios kilómetros en cuestión de minutos, hasta que otros pasajeros y tripulantes neutralizaron al atacante y estabilizaron la nave.

Los vídeos compartidos por los propios pasajeros con la prensa local muestran los aplausos y cánticos de los viajeros israelíes tras el aterrizaje.

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En el aeropuerto esperaban a los pasajeros equipos de paramédicos del servicio de emergencias de la Estrella de David Roja, según anunció previamente la organización en un comunicado.

También familiares y amigos, algunos de ellos esperando con globos o banderas de Israel a sus allegados, como muestra la retransmisión en directo del Canal 12.

El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, y su ministro de Defensa, Israel Katz, apuntaron a que el altercado en la cabina pretendía estrellar el avión con todos los pasajeros a bordo. Katz lo tildó además de "terrorismo yihadista".

Flydubai confirmó en un comunicado el altercado en la cabina de pilotos, pero pidió "abstenerse de especulaciones prematuras" hasta que se esclarezcan las causas del incidente.