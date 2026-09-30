Los fieles podrán ver de cerca las reliquias de la Sagrada Cuna en Roma antes de Navidad

Los fieles podrán ver de cerca las reliquias de la Sagrada Cuna en Roma antes de Navidad

Ciudad del Vaticano, 30 sep (EFE).- Los fieles y peregrinos que acudan a Roma podrán contemplar excepcionalmente de cerca las reliquias de la Sagrada Cuna, uno de los símbolos más antiguos y venerados de la Navidad católica, que cambiarán temporalmente de ubicación en la basílica romana de Santa María la Mayor.