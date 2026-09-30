Macron defenderá ante Milei respetar el derecho internacional en el conflicto por Malvinas

"En lo que respecta a la resolución de los conflictos territoriales, para ello existe la Corte Internacional de Justicia y también hay unas normas de actuación", manifestaron a la prensa este miércoles fuentes del Elíseo, en la antesala de una visita de Milei a París centrada en promover las inversiones en Argentina, pero en la que también aprovechará para mantener un encuentro con Macron.

En esa reunión, aunque estará centrada en asuntos económicos y comerciales y en la que participarán representantes de empresas francesas, Macron resaltará el "deseo" de París de que, "en lo que respecta a las Malvinas", Argentina respete "las costumbres y los procedimientos internacionales".

"Hace falta calma y serenidad", aseveraron las fuentes, que además citaron que Francia y el Reino Unido, dos potencias con una "larga historia en Ultramar", comparten "preocupaciones comunes" de que su soberanía ultramarina sea respetada.

El presidente francés también incidirá ante su homólogo argentino en "hasta qué punto es importante el respeto entre los socios internacionales", de acuerdo a las fuentes, que mencionaron no solo las críticas de Milei al Reino Unido, sino también a países como España.

En ese sentido, expresará la "lealtad" de París hacia sus "socios más cercanos".

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Más allá de estas cuestiones y de las discrepancias claras en otros asuntos, como la postura de ambos mandatarios respecto al multilateralismo, la Unión Europea (UE) y el papel de la Organización de las Naciones Unidas, desde el Elíseo puntualizaron que las "diferencias" de postura no pueden "conducir a rechazar el diálogo y a no trabajar juntos".

Milei acude a París para encabezar una Semana de Argentina para promover las inversiones en su país en la OCDE, organización en la que el país es candidata a ingresar y cuyas aspiraciones respalda el Ejecutivo francés.

No se trata por tanto de una visita bilateral a Francia, puntualizaron las fuentes, pero igualmente Milei será recibido en el Elíseo para intercambiar con Macron y con representantes de empresas ya presentes en Argentina o que desean explorar oportunidades en el país latinoamericano.

Por eso, la agenda de la reunión, más allá de las cuestiones puramente políticas ya citadas, será sobre todo económica y abordará cuestiones clave para París como las relaciones en materia de minerales críticos, como el litio o el cobre.

El tratado de libre comercio entre la UE y el Mercosur también estará como telón de fondo, un asunto sobre el que el Gobierno francés reiteró que se mantendrá muy "vigilante" para que las importaciones del bloque latinoamericano cumplan las cláusulas y se respeten los intereses de los productores franceses.

En París, Milei también recibirá un premio del Foro Económico de París.