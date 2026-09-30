Macron defiende ante Sánchez soluciones firmes de protección de las fronteras comunes

"Compartimos el mismo compromiso con el equilibrio que se ha encontrado entre responsabilidad y solidaridad, y que preside la aplicación del Pacto sobre Asilo e Inmigración", dijo en una conferencia de prensa conjunta tras su reunión bilateral en el Palacio de la Moncloa.

Según Macron, eso parece ser "la única cosa eficaz" que se puede hacer por Europa y, por tanto, hay que seguir "desarrollando soluciones firmes para proteger nuestras fronteras comunes y garantizar su eficacia, pero respetando el Derecho de la Unión Europea y nuestros valores".

En materia de retornos, instó a utilizar "todos los instrumentos de los que disponemos con los países de tránsito o de origen, siendo firmes, pero también solidarios como europeos, y siendo fieles a la historia que compartimos y a nuestros valores".

Sánchez, a su vez, dijo haber recibido por parte del líder francés una llamada en la que ya entonces le manifestaba su solidaridad con España y en particular con Ceuta.

La actual crisis en esta ciudad autónoma se originó tras la entrada irregular de más de 80.000 personas a finales de julio desde Marruecos y la presencia de más de 10.000 migrantes en asentamientos o en otros recursos.

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El martes, en la cena en honor del matrimonio Macron, Felipe VI pidió un refuerzo de la colaboración de los estados de la UE ante "la intrusión masiva de decenas de miles de personas en Ceuta violando una frontera española" que, recordó, también es europea.

Para el monarca, lo acontecido este verano es "inaceptable", "plantea un desafío mayúsculo, desde el punto de vista de seguridad y orden público y humanitario" y debe tener como consecuencia el mencionado refuerzo de la colaboración entre los estados miembros de la UE en recursos y cooperación.

El líder francés y su esposa, Brigitte Macron, iniciaron el martes su viaje de Estado a España. Es su primero de este tipo, aunque el pasado 26 de julio mantuvo un encuentro con Felipe VI y asistió a una cena en el Palacio Real de Madrid en el marco de una visita de trabajo.

Este nuevo desplazamiento ha coincidido en un momento en que el Senado español, donde la oposición conservadora del Partido Popular (PP) tiene mayoría absoluta, tumbó el martes por 142 votos en contra el Tratado de Amistad y Cooperación entre España y Francia, firmado en Barcelona en enero de 2023 por Macron y Sánchez.

La agenda de Macron en España ha incluido una recepción y cena de gala con los reyes, Felipe VI y Letizia, y su participación en un foro de comercio e inversión de empresarios españoles y franceses en el Ministerio de Economía, entre otros actos.