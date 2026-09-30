Macron lamenta el no del Senado español al pacto pero lo ve solo como un contratiempo

"Lo lamento, pero creo que es más un contratiempo que un drama", apuntó en una conferencia de prensa junto al presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, tras su reunión bilateral en el Palacio de la Moncloa.

El Senado, con la mayoría absoluta del conservador Partido Popular (PP), rechazó el Tratado después de que el Tribunal Constitucional diera su visto bueno al texto la semana pasada, y lo hizo justo en el día en que Macron empezaba su visita de Estado en España.

"Creo que es un buen tratado. Se corresponde a la realidad humana, económica y cultural de nuestros países y es bueno acompañar esa realidad por un marco de cooperación de intensidad política más fuerte", añadió el jefe de Estado francés.

Ese tratado, firmado en Barcelona en enero de 2023 por Sánchez y Macron, fue tumbado en el Senado por 142 votos en contra. Macron reiteró este miércoles su confianza en que salga adelante, y añadió que "en cualquier caso van a seguir trabajando para seguir avanzando".