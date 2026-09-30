Macron se despide de España prometiendo "la misma voluntad de continuar" creciendo juntos

"Esta visita de Estado era casi obligatoria porque el famoso Tratado de Barcelona (el de Amistad y Cooperación entre España y Francia) del que tanto se ha hablado creo que no ha recibido todo lo que se merecía, pero está en camino y es imparable y pronto se eliminarán las ambigüedades", enfatizó Macron en la despedida junto a los reyes de España en la residencia del embajador francés.

La mayoría conservadora del Partido Popular en el Senado tumbó ayer por 142 votos en contra el Tratado de Amistad, firmado en Barcelona en enero de 2023 entre Macron y el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez.

"En todo caso, tenemos la misma voluntad de continuar e ir hacia adelante en este mundo tan complejo", añadió Macron, primer presidente francés en 17 años en realizar una visita de Estado a España.

Macron aseguró que España y Francia están en el mismo plano en ideas como la de conseguir "una mayor autonomía estratégica europea".

Hay voluntad -apuntó- "de continuar avanzando juntos en muchos temas europeos e internacionales y de ir mano a mano", puesto que ambos países vecinos "han forjado una Europa más ambiciosa, más unida, más autónoma, estratégicamente lúcida pero abierta y (son) grandes defensores del multilateralismo, de lo internacional".

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Macron aseguró que la relación seguirá desarrollándose en ámbitos como el desarrollo de "inteligencia artificial o de transición espacial, en materia de energía también".

La visita ha servido para "ponerla de manifiesto" y consolidarla pero también para firmar nuevos acuerdos "en muchos ámbitos, en el ámbito de la cultura, de la investigación, de la ciencia y, para muchas empresas".

El líder francés y su esposa, Brigitte Macron, iniciaron el martes su viaje de Estado a España. Es su primer viaje de este tipo, aunque el pasado 26 de julio mantuvo un encuentro con el rey Felipe VI y asistió a una cena en el Palacio Real de Madrid en el marco de una visita de trabajo.

Durante su visita, el presidente fue recibido ayer por los reyes Felipe VI y Letizia, que también celebraron una cena en su honor, a la que acudió acompañado por la primera dama, y también acudió ayer a un encuentro con estudiantes en la Universidad Complutense de Madrid.

La agenda también ha incluido una reunión con el presidente del Gobierno de España y su participación en un foro de comercio e inversión de empresarios españoles y franceses en el Ministerio de Economía, entre otros actos.

Con motivo de la visita de Macron, los Gobiernos de los dos países han suscrito una serie de acuerdos, entre otros en materia de colaboración espacial, tecnología digital, medio ambiente y agricultura.