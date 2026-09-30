Macron tacha de "gravísimos e inaceptables" los mensajes antisemitas atribuidos a Bardella

"Las declaraciones que se han difundido son gravísimas e inaceptables. Instan a la condena más extrema. Requieren que los responsables (políticos) las aclaren. Es su rol", dijo en Madrid junto al presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, con quien se reunió en el Palacio de la Moncloa.

Macron subrayó que "la lucha contra el antisemitismo es una de las prioridades de la República" gala: "Lo recuerdo constantemente porque es existencial para la misma República. No aceptaremos nunca declaraciones antisemitas. Jamás", recalcó.

El portal de investigación francés Mediapart reveló esta semana conversaciones privadas, fechadas en 2013, cuando Bardella, de 31 años, tenía entre 17 y 18, con mensajes de contenido antisemita y conspirativo.

"El judío tiene que dominar a otros pueblos, aplastarlos y robarlos; un sionista es necesariamente un judío, y en profundidad", afirma uno de esos textos, según dicho medio, que dijo haber autentificado esas afirmaciones.

El lunes, Bardella salió a desmentir "formalmente" haber escrito en 2013 tales mensajes y anunció posibles acciones legales contra la publicación.

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El político comenzaba en aquel entonces su meteórica trayectoria política en el Frente Nacional, actual RN. Este martes se pronunció de nuevo sobre la polémica y aseguró que hay "una guerra sucia para impedir el triunfo del RN" en las presidenciales de 2027, que tendrán lugar en abril.