Mark Ruffalo arremete contra la fusión de Paramount y Warner, tras el aval de la justicia

"Esta fusión sofocará la creatividad, debilitará la libertad de expresión y costará empleos a muchas personas; es un mal negocio para este país y jamás debió haberse aprobado", indicó el coprotagonista de 'Spotlight' -en un comunuicado en la red social Threats-.

Para Ruffalo, el resultado de esta operación "es sumamente decepcionante" para las ciento de miles de personas que se movilizaron para bloquearla, aunque advirtió que tampoco es el final del proceso.

"Este movimiento popular no se desvanecerá, ni tampoco nuestra determinación", afirmó el afamado actor.

El acuerdo entre Paramount y Warner "nunca se trató de una sola fusión: se trató de luchar contra los multimillonarios oligarcas corruptos que pisotean los intereses de la gente común para enriquecerse", sentenció.

Ruffalo se ha posicionado en Hollywood como uno de las voces más contrarias a este acuerdo, que recibió este miércoles la aprobación al entendimiento alcanzado el pasado 21 de septiembre para resolver definitivamente el litigio judicial.

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Ambas partes acordaron resolver la demanda antimonopolio que una docena de fiscales generales, liderados por el de California, Rob Bonta, presentaron a finales de julio para impedir la fusión de dos de los más grandes estudios de Hollywood.

El conglomerado de medios fijó de manera provisional para el próximo martes la fecha para cerrar el trato.

La fusión entre Paramount y WBD, firmada el pasado 27 de febrero, ha enfrentado múltiples críticas y querellas legales al unir a dos de los cinco grandes estudios históricos de Hollywood, al reducir la competencia en la industria del cine y la televisión por cable, y al juntar plataformas como HBO Max y Paramount+.

La adquisición dará a la compañía resultante cerca de un 27 % del mercado de distribución cinematográfica y más del 30 % en el segmento de grandes estrenos taquilleros.

Paramount había ejercido presiones para sentarse a negociar, después de que exigiera a los estados demandantes depositar una fianza de 1.900 millones de dólares, al argumentar pérdidas por el retraso en la fusión, y tras amenazar con dejar el estado de California.