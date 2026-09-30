Más de 50 autores y 200 actividades en Feria Internacional del Libro de Quito 2026

La FIL de Quito se celebrará este año hasta el 4 de octubre, en un trabajo conjunto entre la Cámara Ecuatoriana del Libro (CEL), la Biblioteca Nacional Eugenio Espejo y el Gobierno de Ecuador, con una inversión de 450.000 dólares, la mayor parte correspondiente a fondos públicos.

Hasta la edición pasada, y desde 2021, el evento había sido organizado por el Municipio de Quito, pero debido a la reforma del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, que obliga a los municipios a destinar al menos el 70 % de su presupuesto a inversión física, la administración local anunció, durante el primer trimestre de 2026, la cancelación del evento, pero inmediatamente el Gobierno asumió la realización.

Al inaugurar la cita, la ministra de Educación, Deporte y Cultura, Gilda Alcívar, aseguró que la visión del Gobierno es impulsar la cultura, generar nuevas oportunidades, dinamizar sectores productivos y fortalecer la identidad de los ecuatorianos.

"Que los libros sean hoy, mañana y siempre, la puerta hacia nuevos caminos y hacia nuestra imaginación", subrayó.

De su lado, Fabián Luzuriaga, presidente de la CEL, sostuvo que la feria "debe ser una invitación a mirarnos entre nosotros, a entender que podemos tener diferencias, pensar distinto, que podemos defender, legítimamente, nuestros intereses y nuestras posiciones, pero que hay algo mucho más grande que nuestras diferencias: el futuro del libro y del sector editorial ecuatoriano".

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El encuentro, que reúne a escritores, editoriales, libreros, gestores culturales y lectores, tendrá entre sus invitados internacionales a Carmen Posadas, escritora española y ganadora del Premio Planeta; Andrés Neuman, novelista, poeta y ensayista hispano-argentino, ganador del Premio Alfaguara; y Guillermo Arriaga, escritor, guionista y cineasta mexicano.

Además, Marina Mammoliti, psicóloga y divulgadora argentina; Sandro Meléndez, escritor y conferencista peruano; América Rodas y Flor Salvador, escritoras mexicanas de literatura juvenil; Powerpaola, artista e historietista ecuatoriano-colombiana; y Ángela María Hernández, comunicadora y editora colombiana.

En el ámbito nacional, la feria contempla la presentación de libros de autores como Roger Ycaza, Juan Carlos Luque, Johan Erazo, María Fernanda Reinoso, Melanie García y Daniela Mejía, entre otros.

Pero, además de libros, hay otras manifestaciones culturales, como la presentación de "El Colibrí", una publicación del Instituto Otavaleño de Antropología y la Universidad de Otavalo, situado en la zona andina del norte de Ecuador.

Diego Rodríquez, director del Instituto, aseguró a EFE que la publicación circula gratuitamente y ha tenido buena acogida en los colegios y aseveró que "está generando mucha curiosidad porque es una manera amable de contar la historia, sobre todo del territorio norte, que poco aparece en los libros de texto".

"Es una apuesta por romper lo digital con algo que parece intrascendente, un periódico de 32 páginas", dijo el director del Instituto que, entre otros, cuenta con un museo etnográfico y arqueológico, así como una reserva documental con documentos desde los años 1.600 y una revista científica que se publica desde 1975.