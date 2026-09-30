Mattel nombra a Roger Lynch, de Condé Nast, como su nuevo presidente y director ejecutivo

Lynch asumirá el cargo de presidente el próximo 2 de octubre y el de director ejecutivo a partir del 2 de noviembre o antes, señaló Mattel en un comunicado.

El directivo sustituirá a Ynon Kreiz al frente del fabricante de Barbie y Hot Wheels.

Antes de este nombramiento, Lynch era el director independiente principal de Mattel, una posición que ahora ocupará Diana Ferguson.

Lynch es miembro del consejo de administración de Mattel desde 2019 y aporta amplia experiencia de liderazgo en los sectores de medios, tecnología y consumo, destacó la empresa.

Durante su etapa como director ejecutivo de Condé Nast, cargo que ocupa desde 2019, Lynch lideró la compañía global de medios y su cartera de marcas durante un periodo de importantes cambios, entre ellos la unificación de sus operaciones internacionales.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

"Roger es un líder visionario con una trayectoria de crecimiento de empresas globales a la vanguardia de las cambiantes tendencias de la industria y del consumidor", afirmó Judy Olian, miembro del consejo de administración de Mattel que lideró el proceso de sucesión, según el comunicado.

Mattel recordó que Lynch transformó Condé Nast -propietaria de Vogue o Vanity Fair, entre otros- al impulsar el crecimiento de las suscripciones, el video, las experiencias en directo, el comercio electrónico y las alianzas estratégicas, además de mantener una inversión constante en periodismo y tecnología.

"Conociendo a Roger como lo conocemos, confiamos en que él y el talentoso equipo de Mattel consolidarán esta sólida base y continuarán impulsando nuestra estrategia para aprovechar nuestra icónica cartera de marcas", indicó el consejo.

Por su parte, Lynch dijo estar "complacido" por la confianza que el consejo de administración ha depositado en él. "A lo largo de mis años en la junta, he admirado las marcas de Mattel, su talentoso personal y su cultura única", afirmó.

Lynch notificó este miércoles al personal de Condé Nast su salida de la empresa mediante un memorando.

"Les escribo con noticias agridulces. Tras siete años y medio como director ejecutivo, he tomado la difícil decisión de renunciar y ayudar a iniciar una transición de liderazgo en la empresa. Próximamente me uniré a Mattel como su nuevo director ejecutivo", indicó Lynch, de acuerdo con la revista Variety, que obtuvo una copia de la nota.

Lynch continuará como miembro del consejo de administración de Condé Nast, mientras que Mike Perlis, director independiente principal, ejercerá como director ejecutivo interino de la compañía, según el memorando.