Medios canadienses retiran artículos falsos de supuesto periodista vinculado a Marruecos

Robson se presentó durante más de un año como un periodista independiente canadiense especializado en extremismo, terrorismo, seguridad nacional e interferencia extranjera y consiguió publicar en medios como Ottawa Citizen, Montreal Gazette, Western Standard, The Hub, Open Canada y Policy Options.

El periódico canadiense The Globe and Mail señaló este miércoles que ha identificado más de dos docenas de artículos publicados desde julio de 2025.

La investigación comenzó después de que Robson ofreciera a Türkiye Today un artículo sobre una supuesta red criminal canadiense con conexiones en Turquía.

El responsble editorial del medio, Ilker Sezer, descubrió que el supuesto intermediario turco mencionado en el texto era en realidad un comerciante de Estambul y que Robson no podía aportar pruebas suficientes para sostener sus acusaciones. Además, Robson rechazó participar en una videollamada alegando problemas dentales.

Türkiye Today concluyó posteriormente que la fotografía utilizada por Robson probablemente había sido generada con inteligencia artificial y detectó indicios del uso de esta tecnología en sus textos y correos electrónicos.

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Según el medio turco, la persona ficticia había utilizado durante casi dos años artículos de opinión para promover determinadas posiciones de política exterior y atacar a críticos del Gobierno marroquí.

Sezer declaró a The Globe and Mail que sospecha que los servicios de inteligencia marroquíes podrían estar relacionados con la operación, aunque esa vinculación no ha sido demostrada de forma independiente.

El periódico señaló además que la dirección de correo utilizada por Robson estuvo asociada a una cuenta de Microsoft registrada en Marruecos en marzo de 2026.

Tras ser alertados, varios de los medios retiraron los textos. El Ottawa Citizen reconoció que había publicado tres artículos en 2025 de una persona que "no parece ser real" y señaló que tanto la fotografía como los textos presentaban indicios de haber sido generados con ayuda de inteligencia artificial.

Policy Options también eliminó un artículo y la biografía del supuesto periodista después de no poder confirmar su identidad, estudios ni trayectoria profesional. Su director editorial, Les Perreaux, admitió que el medio había confiado excesivamente en el hecho de que Robson ya hubiera publicado en otros medios canadienses, creando una "cascada de confianza".

Open Canada, The Hub y Western Standard también han retirado contenidos atribuidos a Robson. Las páginas de autor de los dos primeros ya aparecen como inexistentes, mientras que Western Standard eliminó los textos después de afirmar que no pudo verificar su identidad.