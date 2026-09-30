México impedirá exportar aguacate procedente de huertas deforestadas

“Ya tenemos la autoridad para emitir un certificado para que no se pueda exportar aguacate a ninguna parte si proviene de huertas deforestadas. Ahí sí se prohibirá la exportación”, afirmó la funcionaria durante la conferencia de prensa presidencial.

Bárcena explicó que la medida forma parte del mecanismo Aguacate Cero Deforestación y señaló que su dependencia cuenta ya con las facultades legales para emitir la certificación tras una reforma a la legislación forestal.

El Gobierno mexicano había establecido desde octubre de 2025 que solo podrían exportarse aguacates procedentes de huertos libres de deforestación desde 2019, conforme a dictámenes técnicos de la Secretaría de Medio Ambiente y con la certificación fitosanitaria correspondiente.

En abril pasado, la dependencia y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) firmaron además un convenio con la Asociación de Productores y Empacadores Exportadores de Aguacate de México (APEAM) para avanzar hacia una producción destinada a la exportación libre de deforestación.

La estrategia contempla identificar huertos con afectaciones forestales registradas entre 2019 y 2025 y establecer medidas de restauración y compensación ambiental.

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El Gobierno ha estimado que unas 20.000 hectáreas fueron deforestadas entre 2018 y 2024 para establecer huertas de aguacate, algunas mediante incendios provocados.

Michoacán y Jalisco, en el oeste del país, concentran la mayor parte de la producción mexicana del fruto. En 2024, ambos estados aportaron en conjunto el 85 % de la producción nacional, según cifras oficiales.

México es el principal productor y exportador mundial de aguacate y Estados Unidos constituye su principal mercado.

Entre enero y abril de 2026, México exportó 501.824 toneladas de aguacate a Estados Unidos, un 35 % más que las 370.551 toneladas enviadas en el mismo periodo de 2025, según la Secretaría de Agricultura.

En 2025, las ventas de aguacate mexicano a ese país alcanzaron un valor de 3.653 millones de dólares y representaron el 8,1 % de todas las exportaciones agroalimentarias mexicanas al mercado estadounidense.

Autoridades de Michoacán informaron en febrero pasado que unas 2.900 huertas de ese estado y Jalisco habían sido identificadas con deforestación reciente y bloqueadas para evitar que su producción fuera enviada a Estados Unidos.