Milicias proiraníes rechazan plazos para entregar armas y denuncian que EEUU sigue en Irak

"La Resistencia Islámica declara que no está sujeta a ningún plazo ni acuerdo mencionado -o que se esté discutiendo actualmente- por parte de ningún gobierno o entidad política. El armamento de la Resistencia seguirá siendo un depósito sagrado en manos de nuestros muyahidines (combatientes)", indicó la alianza en un comunicado leído durante las celebraciones por la retirada de la coalición.

La alianza, cuyas facciones habían rechazado de facto entregar las armas tal como exige el Gobierno iraquí, afirmó que "durante más de cuarenta días ha participado en negociaciones sobre la regulación del armamento de la Resistencia a cambio de lograr la soberanía plena e integral de Irak".

"Esto conlleva la retirada de las fuerzas de EE.UU. y de la OTAN, así como de toda forma de presencia militar extranjera (en tierra, aire y mar), mientras la Resistencia Islámica se reserva el derecho de responder directamente a cualquier violación estadounidense o sionista de la soberanía de Irak", añadió la nota.

Sin embargo, la alianza aseguró que "no han recibido respuesta del Gobierno iraquí, a pesar de la firma oficial del documento de acuerdo por parte del comité de cuatro miembros (con mandato del Marco de Coordinación) y de las partes de la Resistencia (representadas por las cuatro facciones)".

Mientras, la milicia Kataib Hizbulá, la más poderosa de la alianza, denunció en otro comunicado este miércoles que "aeronaves estadounidenses de vigilancia y combate continúan operando en el espacio aéreo iraquí hasta este mismo momento", un hecho que aseguró haber documentado.

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"Existen informes sobre los movimientos de las fuerzas de ocupación estadounidenses que abarcan hasta el 30 de octubre del presente año; los detalles al respecto se anunciarán más adelante", afirmó sin aportar más datos.

Este 30 de septiembre es el cierre definitivo del despliegue antiyihadista liderado por Estados Unidos, presente en el país desde 2014 a petición de Bagdad para combatir al Estado Islámico, e Irak ha declarado la fecha como el "Día de la Soberanía".

La salida fue pactada entre Washington y Bagdad en 2024 y ejecutada de forma paulatina hasta hoy.

Inicialmente, el Gobierno iraquí había previsto que el desarme de las milicias comenzara el 30 de septiembre, coincidiendo con la salida de la coalición, pero ante el rechazo de varias facciones armadas, Bagdad amplió posteriormente el plazo hasta el 30 de junio de 2027, estableciendo un periodo inicial de 90 días para que las milicias entreguen sus armas o se integren plenamente en el Ejército.

La coalición está integrada por una treintena de países, entre ellos España, que desempeñó un papel clave en combate, entrenamiento, asesoramiento y apoyo a las fuerzas iraquíes, kurdas y a milicias chiíes en la lucha contra el EI, cuya derrota en Irak fue proclamada en 2017.