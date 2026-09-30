Ministerio de Economía alemán ordena a empresa nacionalizada comprar gas para depósitos

Una portavoz del Ministerio de Economía, Anne Lorenzat, confirmó este miércoles en una rueda de prensa en Berlín la decisión, después de que la titular de esta cartera, Katherina Reiche, cancelase en el último momento una rueda de prensa prevista sobre este tema.

La portavoz explicó que, como habían avanzado los medios, SEFE deberá almacenar de aquí al próximo 15 de diciembre al menos ocho teravatios-hora de gas y que a las empresas privadas se les ha aconsejado que incrementen sus reservas.

"Desde la perspectiva de la prevención anticrisis, este es un paso importante adicional para aumentar la resiliencia del suministro de gas alemán", señaló.

Tanto ella como el portavoz de la Cancillería, Stefan Kornelius, negaron que esta cuestión hubiera provocado roces entre Reiche, partidaria de dejar que el mercado resolviera la cuestión, y el jefe de Gobierno, Friedrich Merz, favorable a una intervención estatal.

"No hubo órdenes ni conflicto", dijo Kornelius con respecto al intercambio entre Merz y Reiche.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

SEFE es una empresa nacionalizada que surgió cuando la filial de la rusa Gazprom en Alemania fue colocada originalmente bajo fideicomiso para garantizar la seguridad energética tras la invasión rusa de Ucrania en 2022.

Reiche ha sido objeto de críticas por no haber actuado antes en un contexto en el que los depósitos alemanes están llenos sólo al 58 % de su capacidad, frente al 77 % de 2025 y de entorno al 90 % en años anteriores, según datos citados por la televisión pública ARD.

Es habitual que los mayoristas compren el gas en verano, más barato, y lo vendan en invierno con beneficios, cubriendo los costes del almacenamiento.

Sin embargo, la subida de precios debido a la guerra de EE.UU. contra Irán ha hecho que este año sea menos rentable e incierto, ante la perspectiva de que en algún momento el gas vuelva a bajar.