Ministro de Transporte de España establece "lazos de colaboración" con el Puerto de Miami

Puente dialogó con Eric Olafson, director de Comercio Global y Desarrollo de Negocio en PortMiami, sobre el impulso de las conexiones ferroviarias y por carretera de los puertos, además de la electrificación de los muelles, según un comunicado del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible divulgado este jueves.

"La reunión ha sido muy interesante, hemos podido compartir experiencias y hemos establecido lazos de colaboración entre los puertos españoles y el puerto de Miami", sostuvo el ministro, quien se reunió también en Estados Unidos con la Autoridad Portuaria de Nueva York y Nueva Jersey (PANYNJ) el lunes.

El Ministerio destacó el rol de PortMiami "como puerta de entrada a América Latina y el Caribe", que representa casi la mitad del tráfico de contenedores de mercancías del puerto, por lo que, dijo, "encaja estrechamente con los tradicionales vínculos económicos e institucionales de España con la región".

"El puerto de Miami es uno de los puertos de entrada más importantes de Estados Unidos y uno de los de mejor acceso para nuestros puertos", señaló Puente.

El ministro también se reunió con Stacy Miller, directora del Departamento de Transporte y Obras Públicas del condado de Miami-Dade, a quien trasladó la relevancia del sistema de transporte en la ciudad, "con especial atención al impulso del crecimiento económico" y "la resiliencia" frente a "los riesgos del cambio climático".

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Puente señaló el interés de las empresas españolas y su capacidad técnica en la planificación, ejecución y explotación de sistemas de transporte multimodal, y ofreció la experiencia en la operación del transporte de mano de las entidades públicas, entre ellas ADIF y Renfe.

El ministro firmó el martes, también en Miami, un memorando de entendimiento con el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Ilan Goldfajn, para promover la inversión en infraestructura y transporte en Latinoamérica durante el 'LAC Transport Forum 2026'.