Mundo
30 de septiembre de 2026 a la - 17:35

Ministro de Transporte de España establece "lazos de colaboración" con el Puerto de Miami

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Miami (EE:UU.), 30 sep (EFE).- El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible de España, Óscar Puente, se reunió este miércoles con autoridades del Puerto de Miami (PortMiami), el de mayor tránsito de cruceros del mundo, para establecer "lazos de colaboración" con los puertos españoles.

Por EFE
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Puente dialogó con Eric Olafson, director de Comercio Global y Desarrollo de Negocio en PortMiami, sobre el impulso de las conexiones ferroviarias y por carretera de los puertos, además de la electrificación de los muelles, según un comunicado del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible divulgado este jueves.

"La reunión ha sido muy interesante, hemos podido compartir experiencias y hemos establecido lazos de colaboración entre los puertos españoles y el puerto de Miami", sostuvo el ministro, quien se reunió también en Estados Unidos con la Autoridad Portuaria de Nueva York y Nueva Jersey (PANYNJ) el lunes.

El Ministerio destacó el rol de PortMiami "como puerta de entrada a América Latina y el Caribe", que representa casi la mitad del tráfico de contenedores de mercancías del puerto, por lo que, dijo, "encaja estrechamente con los tradicionales vínculos económicos e institucionales de España con la región".

"El puerto de Miami es uno de los puertos de entrada más importantes de Estados Unidos y uno de los de mejor acceso para nuestros puertos", señaló Puente.

El ministro también se reunió con Stacy Miller, directora del Departamento de Transporte y Obras Públicas del condado de Miami-Dade, a quien trasladó la relevancia del sistema de transporte en la ciudad, "con especial atención al impulso del crecimiento económico" y "la resiliencia" frente a "los riesgos del cambio climático".

Puente señaló el interés de las empresas españolas y su capacidad técnica en la planificación, ejecución y explotación de sistemas de transporte multimodal, y ofreció la experiencia en la operación del transporte de mano de las entidades públicas, entre ellas ADIF y Renfe.

El ministro firmó el martes, también en Miami, un memorando de entendimiento con el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Ilan Goldfajn, para promover la inversión en infraestructura y transporte en Latinoamérica durante el 'LAC Transport Forum 2026'.