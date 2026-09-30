Ministros de Interior abordarán la situación de Schengen y retornos tras crisis de Ceuta

La cita que mantendrán en Luxemburgo comenzará con un encuentro del llamado Consejo Schengen, que reúne a 25 Estados miembros que forman parte de ese espacio y a los cuatro asociados (Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza).

La Comisión Europea pasará revista a la situación, marcada por la reintroducción este año de controles temporales en once Estados miembros, incluidos los que aún aplica España en puertos y aeropuertos a los viajeros procedentes de Italia, tras la decisión de este país de dilatar la suspensión del acuerdo Schengen con España por lo ocurrido en Ceuta.

En ese sentido, España explicará que no ha habido movimientos secundarios desde que comenzó la crisis de Ceuta (es decir, desplazamientos de migrantes que hayan entrado por ahí y luego hayan salido hacia otros países) y que la posición de Italia está injustificada, según fuentes diplomáticas.

A continuación, los ministros debatirán cómo se están cumpliendo las prioridades para el ciclo 2026-2027, y en particular la necesidad de mejorar el intercambio de información y aprovechar los avances técnicos en materia de vigilancia fronteriza, análisis de riesgos y conocimiento de la situación.

La Comisión y eu-LISA, la agencia de la UE que gestiona los sistemas informáticos en materia de asilo y gestión de fronteras, informarán de la puesta en marcha de la interoperabilidad de los sistemas informáticos europeos en ese ámbito.

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Por otra parte, los ministros debatirán cómo mejorar la cooperación con terceros países considerados "prioritarios", con el objetivo de impulsar las readmisiones de las personas que no tienen derecho a permanecer en la UE.

La agenda incluye asimismo un intercambio de puntos de vista sobre cómo aumentar la capacidad de la UE de estar al tanto sobre la situación migratoria y emitir alertas tempranas, para anticipar posibles crisis migratorias y permitir una respuesta rápida y coordinada.

Otro punto de la larga agenda será el Pacto sobre Migración y Asilo, que entró en vigor el pasado 12 de junio. El comisario europeo de Interior, Magnus Brunner, pondrá al día a los ministros sobre la manera en que se está aplicando.

Por último, Brunner presentará en el Consejo de este jueves el plan de cinco puntos que anunció esta semana, para reforzar la resiliencia y seguridad en las fronteras exteriores de la UE.

Ese plan se articula en cinco ejes, empezando por el refuerzo de la cooperación con los países socios para prevenir la migración ilegal, incluido el seguimiento, la alerta temprana y el intercambio de información, así como de las fronteras exteriores, para disuadir y responder a futuras emergencias o crisis.

Prevé para ello un nuevo marco europeo de respuesta a emergencias en fronteras exteriores ante, por ejemplo, ataques híbridos en los que se usen como arma movimientos masivos de personas y una propuesta para reforzar el mandato de Frontex, que permita contar con un cuerpo permanente reforzado para el despliegue inmediato de personal y equipos y que esa agencia realice seguimiento de las redes sociales en el contexto de la gestión de las fronteras exteriores.

Durante el almuerzo de trabajo, los ministros hablarán de temas de seguridad y especialmente del impacto del contexto geopolítico, indicaron fuentes diplomáticas, que precisaron que la conversación girará en torno a Ucrania, el tráfico de armas de fuego, la situación de los excombatientes rusos y los ataques de drones.