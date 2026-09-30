Ministros radicales de Netanyahu llaman a tomar represalias contra el piloto de FlyDubai

Ministros radicales de Netanyahu llaman a tomar represalias contra el piloto de FlyDubai

Jerusalén, 30 sep (EFE).- Los ministros más radicales del Gobierno de Benjamín Netanyahu, Itamar Ben Gvir y Bezalel Smotrich (titulares de Seguridad Nacional y Finanzas respectivamente), llamaron a tomar represalias contra el autor del ataque al vuelo de FlyDubai, en mensajes en redes sociales que sugieren también atacar países implicados.