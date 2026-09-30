Moody's sube de Caa3 a Caa2 la calificación de emisor del Gobierno de Bolivia

"La mejora de la calificación a Caa2 refleja una disminución significativa del riesgo de evento crediticio de Bolivia desde nuestra última acción de calificación", indicó Moody's en un comunicado.

Según la calificadora, la operación de gestión de pasivos realizada en marzo pasado "reduce considerablemente" los pagos de bonos externos hasta 2030 y "otorga más tiempo para llevar a cabo ajustes fiscales y externos".

También sostuvo que el "retorno" del Gobierno boliviano a los mercados internacionales de capitales en mayo y los avances hacia un programa respaldado por el Fondo Monetario Internacional (FMI) "amplían sus fuentes potenciales de financiamiento en moneda extranjera".

Además, señaló que la transición hacia un régimen cambiario "flexible", el cambio en la cuenta corriente hacia un superávit y el aumento del componente de divisas en las reservas internacionales del país "fortalecen la liquidez externa".

La calificadora consideró que medidas de consolidación fiscal como la eliminación del subsidio al precio del diésel, la reducción del gasto primario y el cese del financiamiento por parte del Banco Central de Bolivia (BCB) "demuestran la voluntad y la capacidad de las autoridades para implementar políticas que reduzcan el riesgo crediticio".

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"En conjunto, estos acontecimientos han reducido sustancialmente la probabilidad de impago a mediano plazo", indicó.

No obstante, advirtió que la calificación Caa2 "refleja un riesgo de impago todavía elevado", teniendo en cuenta la "debilidad" de las instituciones y la gobernanza, el "bajo" nivel de reservas en divisas "y una deuda pública muy elevada con una exposición significativa a moneda extranjera".

Mencionó que la perspectiva positiva refleja su "expectativa" de que la implementación sostenida de políticas "probablemente continúe reduciendo los desequilibrios fiscales y externos", aunque también alertó de que la "resistencia social y política" a los ajustes "plantea riesgos" para la puesta en marcha de estas medidas.

El Ministerio de Economía resaltó en un comunicado de prensa que es "la segunda mejora otorgada al país" por esta calificadora "en menos de un año" tras la registrada en marzo, "cuando Bolivia pasó de Ca a Caa3".

Esto ocurre "en un contexto de medidas impulsadas por el Gobierno" para "estabilizar la economía, ordenar las finanzas públicas y fortalecer la posición externa del país", aseguró.

También recordó que en enero, Fitch Ratings elevó la calificación de Bolivia de CCC- a CCC, y Standard & Poor's (S&P) Global Ratings "la mejoró de CCC- a CCC+" en marzo.

El 20 de septiembre, el presidente Rodrigo Paz promulgó el acuerdo con el FMI por 1.900 millones de dólares para fortalecer el programa de reformas económicas de su Gobierno y las reservas internacionales, dos días después de levantar la subvención al diésel, que ahora se cotiza según el valor del mercado internacional.