Muere a los 76 años Gabino Palomares, referente mexicano de la canción de protesta

"Recibo con profunda tristeza la noticia del fallecimiento de Gabino Palomares, un hombre consecuente con sus ideas, sus convicciones y su manera de entender la vida", expresó Sheinbaum en sus redes sociales.

La mandataria destacó que la voz, música y compromiso del cantautor con "las causas más justas" dejaron "una huella profunda en muchas generaciones" y envió sus condolencias a familiares, amigos y personas que compartieron su trayectoria.

"Que descanse en paz, Gabino Palomares. Su voz seguirá acompañándonos", añadió.

La familia del músico confirmó este miércoles su fallecimiento después de que atravesara "una difícil situación de salud durante varias semanas" y agradeció a quienes acompañaron durante su vida su lucha por "un mundo más justo".

Nacido el 26 de mayo de 1950 en Comonfort, en el central estado de Guanajuato, Palomares fue uno de los fundadores del movimiento del Canto Nuevo en México y una de las voces más reconocidas de la Nueva Canción latinoamericana.

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Durante más de cinco décadas vinculó su trabajo musical con movimientos sociales y políticos y compuso más de un centenar de canciones de contenido político, social y amoroso.

Su obra más conocida, 'La maldición de Malinche', publicada en 1978 y popularizada también por la cantante mexicana Amparo Ochoa, se convirtió en una de las piezas emblemáticas de la canción de protesta latinoamericana.

Palomares abandonó sus estudios de Ingeniería Química en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí para dedicarse a la música, una decisión que relacionó con su contacto con la pobreza extrema en el altiplano potosino.

Militó desde 1975 en el Partido Comunista Mexicano y recorrió el país junto al histórico dirigente sindical Valentín Campa durante su candidatura presidencial, además de participar durante décadas en movimientos sociales de México y otros países latinoamericanos.

Apenas el pasado domingo, en una entrevista con la escritora Elena Poniatowska publicada por el diario La Jornada, el músico resumió así su trayectoria: "Yo, Elena, soy más luchador social que artista".

La Secretaría de Cultura de Ciudad de México lamentó su muerte y lo definió como una voz fundamental de la trova, la memoria social y la lucha por la justicia en América Latina.

También el embajador de Cuba en México, Eugenio Martínez Enríquez, expresó sus condolencias y recordó especialmente el respaldo de Palomares a la Revolución Cubana y al pueblo de la isla.

A lo largo de su carrera, Palomares compartió escenarios con figuras de la música latinoamericana como Mercedes Sosa, Silvio Rodríguez, Pablo Milanés, León Gieco y Daniel Viglietti, entre otros.